Yol kenarındaki otlar tehlike oluşturuyor

Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:30

Güncelleme: 01.08.2024 - 13:30

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da sıcaklarla birlikte orman yangınlarında artış yaşanırken, araziler ve yol kenarlarında bulunan kuru otlar da muhtemel bir yangına davetiye çıkarırken ağaç boyuna ulaşan otlar trafikte görüşü kısıtlıyor. Özellikle karayollarında bulunan otların temizlenmemesi ve büyüyüp kuruması sonucu her gün çok sayıda yangın meydana gelirken, Koçarlı-İncirliova yolu üzerindeki kuru otlar vatandaşları tedirgin etti. Özellikle seyir halindeki araçlardan atılan yanık sigara izmaritleri veya atılan çöplerle yangınların çıktığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere seslenerek yardım istedi. Yol üzerinde çok sayıda ekili dikili arazi olduğuna da dikkat çeken vatandaşlar, muhtemel bir yangının çıkmasıyla, üreticilerin emeklerinin de yanacağını ifade ederek, kuru otların temizlenmesini ve vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.