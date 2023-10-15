Yola düşen kasa kazaya sebep oldu
Samsun’da yola düşen meyve kasası kazaya sebep oldu. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Samsun’un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Dolum Tesisi karşısındaki viyadük üstünde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fevzi Ş. idaresindeki 55 AIP 985 plakalı otomobil, kamyonetin kasasından yola düşen boş meyve kasasına çarpmamak için yavaşlayan Hasan K. yönetimindeki 06 FU 11 75 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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