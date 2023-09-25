Yolda buluğu kartla ATM’den para çekmeye çalışan şahıs suçüstü yakalandı
Büyükçekmece’de bir şahıs yolda buluğu kartla ATM’den para çekmeye çalışırken, sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 08.07.2023 günü saat 19.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde devriye görevine çıktı.
Devriye sırasında polis ekipleri kapüşonlu ve eli yüzü kapalı bir şahsın bir bankaya ait ATM’ye gittiğini fark etti. Durumdan şüphelen sivil polis ekipleri şahsı takibe aldı.
Şüpheli şahsın arkasında beklemeye başlayan polis, kameradan yüzünü saklayarak kartla işlem yaptığını gördü. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Şahıs ifadesinde, sahilde bulduğunu ve akabinde kartın şifresini bulabileceğini düşündüğünü ve kartın içinde para varsa eğer kullanacağını belirterek itiraf etti.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan şüpheli Ramazan Birgin’in Emniyet'te yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Şüpheli şahsın yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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