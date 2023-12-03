Yolda yürürken arkadan saldırıya uğradı, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu
Karabük'te bir arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen genç, bir baba ile oğlunun saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı darbelerden kurtulmaya çalışan genç çevredeki bir ayakkabı dükkanına sığındı.
Olay, Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde arkadaşı ile birlikte yürüyen Ekrem Can Y. isimli genç, bu sırada arkalarından gelen baba ve oğlunun saldırısına uğradı.
ARKADAŞI DA YUMRUKLARIN HEDEFİ OLDU
Peş peşe yüzüne aldığı yumruklar sonucu neye uğradığını şaşıran gencin yüzü kanlar içinde kalırken, cadde üzerindeki ayakkabı satışı yapılan bir dükkana sığındı. Bu sırada dayak yiyen gencin yanındaki arkadaşı ise saldıran şahsın babasını engellemeye çalışırken, yumrukların hedefi oldu.
Vatandaşların meraklı bakışları arasında yaşanan olayda baba ve oğlu olay yerinden uzaklaşırken, yüzüne aldığı yumruklar sonucu kaşı yarılan genç olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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