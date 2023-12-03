Yolda yürürken arkadan saldırıya uğradı, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu

Yayınlanma: 03.12.2023 - 17:16

Güncelleme: 03.12.2023 - 17:27

Olay, Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde arkadaşı ile birlikte yürüyen Ekrem Can Y. isimli genç, bu sırada arkalarından gelen baba ve oğlunun saldırısına uğradı.

ARKADAŞI DA YUMRUKLARIN HEDEFİ OLDU

Peş peşe yüzüne aldığı yumruklar sonucu neye uğradığını şaşıran gencin yüzü kanlar içinde kalırken, cadde üzerindeki ayakkabı satışı yapılan bir dükkana sığındı. Bu sırada dayak yiyen gencin yanındaki arkadaşı ise saldıran şahsın babasını engellemeye çalışırken, yumrukların hedefi oldu.

Vatandaşların meraklı bakışları arasında yaşanan olayda baba ve oğlu olay yerinden uzaklaşırken, yüzüne aldığı yumruklar sonucu kaşı yarılan genç olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.