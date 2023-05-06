Yurtdışında kaç seçmen oy kullandı? Yurtdışında ne zamana kadar oy kullanılacak?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 22:33

Güncelleme: 06.05.2023 - 23:04

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimerine günler kaldı. Oy kullanma günü yaklaşırken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışında ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısını açıkladı. Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geçti. Seçim hazırlıklarında yoğun tempo devam ederken, yurttaşlar yurtdışında kullanılan toplam oy sayısını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

YURTDIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçimleri için yurt dışında 1 milyon 387 bin 945, gümrüklerde ise 100 bin 897 olmak üzere toplam 1 milyon 488 bin 842 seçmen oy kullandı. Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018'de seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.

YURTDIŞINDA NE ZAMANA KADAR OY KULLANILACAK?

Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.