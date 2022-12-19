Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü FETÖ zanlısı 4 kişi tutuklandı.

AA
19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:49
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede, dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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