Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü FETÖ zanlısı 4 kişi tutuklandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede, dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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