Yürekleri ağza getiren görüntü: Yurttaşlar minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yaptı
İstanbul Bağcılar’da bir minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yapan yurttaşlar yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu anları hiç umursamayan minibüs şoförü ise yolcuların hayatını hiçe sayarak yoluna devam etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar İstoç mevkisinde meydana geldi. Akşam yurttaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü yürekleri ağza getirdi.
İnsanların üst üste kapılara asılarak yolculuk ettiği minibüs adeta ölüme davetiye çıkardı. Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir yurttaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde minibüs şoförünün kapasitesinin çok üzerinde yolcu aldığı ve yolcuların minibüsün açık kapısında basamaklar da asılarak gittiği görülüyor.
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