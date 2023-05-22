Yurtdışı oylarında ikinci tur: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:43

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:44

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.

Yurtdışında yaşayan yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 153 bin 842 yurttaş oy kullandı.

24 MAYIS SON GÜN

Haber Global'in aktardığına göre; yurtdışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta son bulacak ancak gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.