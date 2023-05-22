Yurtdışı oylarında ikinci tur: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki 2'nci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi devam ediyor. Son olarak, ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 153 bin 842 yurttaş oy kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.
Yurtdışında yaşayan yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 153 bin 842 yurttaş oy kullandı.
24 MAYIS SON GÜN
Haber Global'in aktardığına göre; yurtdışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta son bulacak ancak gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.
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