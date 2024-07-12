Yüzme havuzunun klorlama çukuruna düşen çocuk zehirlendi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan yüzme havuzu tesislerinde klorlama çukuruna düşen kız çocuğu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, belediye tarafından açılan yüzme kursuna gelen 8 yaşındaki E.Ç. soyunma odasında bulunan klorlama çukuruna düştü.
Çukura düşen kız çocuğu tesiste bulunan görevliler müdahale etti. Olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki E.Ç. Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ardından Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edilen küçük kızın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bozüyük Belediyesi olayla ilgili inceleme başlatırken, soyunma odasında bulunan klorlama çukurunun kapağını kim tarafından açık bırakıldığı araştırılıyor.
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