Zonguldak'ta hastane yolu çöktü: Tanı merkezi kapatıldı

Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastalıkları Hastanesi'ne giden yol, heyelan nedeniyle çöktü.

DHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 14:51
Zonguldak'ta hastane yolu çöktü: Tanı merkezi kapatıldı
Abone Ol google-news

Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey Sokak'ta sabah saatlerinde yağış nedeniyle Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolda heyelan oluştu ve yolun bir bölümü çöktü.

İhbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polisler, yolu trafiğe kapatırken belediye ekipleri incelemelerde bulundu.

Bazı görevliler ise çöken yolun kenarında durup değerlendirme yaptı. Bariyer ve şeritle çevrilen yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

HASTANENİN TANI MERKEZİ KAPATILDI

Öte yandan tedbir amaçlı hastanenin tanı merkezi kapatıldı. Heyelanın büyümesinden endişe eden belediye ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik koordinesinde, hastanenin 'Tanı Merkezi' binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verdi.

Hastane genelini etkileyen bir olumsuzluk olmadığı belirtildi. Tanı Merkezi, poliklinik binasında hizmet vermeye devam edecek.


zonguldak Hastane yol Heyelan çökme

İlgili Haberler

Fatih'te iki katlı metruk binada çökme

Fatih'te iki katlı metruk binada çökme
Fatih'te çökme yaşanan metruk binada yıkım başlatıldı

Fatih'te çökme yaşanan metruk binada yıkım başlatıldı
Garisenda kulesi çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Garisenda kulesi çökme tehlikesiyle karşı karşıya

En Çok Okunan Haberler