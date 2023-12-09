Zonguldak'ta hastane yolu çöktü: Tanı merkezi kapatıldı

Yayınlanma: 09.12.2023 - 14:51

Güncelleme: 09.12.2023 - 14:51

Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey Sokak'ta sabah saatlerinde yağış nedeniyle Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolda heyelan oluştu ve yolun bir bölümü çöktü.

İhbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polisler, yolu trafiğe kapatırken belediye ekipleri incelemelerde bulundu.

Bazı görevliler ise çöken yolun kenarında durup değerlendirme yaptı. Bariyer ve şeritle çevrilen yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

HASTANENİN TANI MERKEZİ KAPATILDI

Öte yandan tedbir amaçlı hastanenin tanı merkezi kapatıldı. Heyelanın büyümesinden endişe eden belediye ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik koordinesinde, hastanenin 'Tanı Merkezi' binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verdi.

Hastane genelini etkileyen bir olumsuzluk olmadığı belirtildi. Tanı Merkezi, poliklinik binasında hizmet vermeye devam edecek.