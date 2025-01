Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:12

Güncelleme: 11.01.2025 - 17:12

atv ekranlarının yeni dizisi Can Borcu 4. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını araştırıyor. Peki, Can Borcu son bölümde ne oldu? Can Borcu dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

CAN BORCU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kendi çektiği acıyı çocuklarının da çekmesine gönlü razı olmayan Handan, kızı Yasemin'e gerçekleri söyleyemez. Çocuklarını acı gerçeklerden korumak için her türlü gayreti göstermeye kararlıdır. Hayati tehlikeyi atlatan Emel hastaneden çıkar ama artık baston kullanmak zorundadır. Emel bu durum için Handan'ı suçlar.

Nihayet Emel ve Handan'ın yüzleşme zamanı gelmiştir. Emel, Handan'ı evinde ziyaret eder. İki kadın arasında konuşulanlar Handan'ın eşi Celal'le ilgili bilmediği başka rezilliklerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır.

Rüzgar babasının ölümüne sebep olan trafik kazası ile ilgili mesajlar alır. Mesajları gönderen gizli hesap babasının katilini bildiğini söylemektedir.

Rüzgar konuyla ilgili Mehmet'ten yardım ister. Rüzgar ve Mehmet kendilerine söylenen yere gider ve Celal'in ölümüyle ilgili önemli bir gerçeğe ulaşırlar. Mehmet yeni gelişmeler ışığında iyice köşeye sıkışır. Kazayı Mehmet'in yaptığı gerçeği ortaya çıkacak mıdır?

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Handan eşinin ölümü sonrası içine düştüğü maddi sorunlarla cebelleşir. Çocuklarının okul ücretini ödemekte zorlanan Handan, Emel'in saldırılarına da göğüs germek zorunda kalır.

Defne, Emel'in manipülasyonlarına gelir ve annesine cephe alır. Doğa'nın gün geçtikçe babasıyla arası düzelmektedir. Yıllar sonra onarılan baba kız ilişkisi Mehmet'in sırrının ortaya çıkması ile geri dönülemez bir yere mi savrulacaktır?

Rüzgar, kazanın videosuna karşılık kendisinden istenen parayı toplamaya çalışır. Parayı verdikten sonra elde edeceği şey düğümün çözülmesini sağlayacak mıdır? Rüzgar'a videoyu gönderen kişinin kimliği herkesi şoka uğratacaktır.

Çınar nihayet babasıyla yüzleşir ve tesadüf eseri tanıştığı Yasemin'le de soğuk bir başlangıç yapar. Ferit ve Yasemin'in gerilen ilişkisi denkleme Çınar'ın da girmesiyle yeni bir boyut mu kazanacaktır?

Mehmet'in vicdani sorgulamaları gittikçe derinleşir ve bir karar verir. Handan'ın karşısına çıkar ve ona kocasının ölümüyle ilgili bütün gerçeği anlatır.