TV yayın akışı 2 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00 Kelimeler ve Şeyler

09:00 Sinema +

09:45 Yeryüzleri

10:00 Western: Vadiler Aslanı (The Proud Rebel)

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

13:30 Pazar Konseri

14:30 Yabancı Sinema: Onoda (Onoda: 10,000 Nights in the Jungle)

17:30 Başkent Kültür Yolu Festivali 2022

18:00 Yerli Sinema

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Klaket

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Öz'ün Yolculuğu

20:15 Bir Kare Bir Anlam

20:30 Koca Sinan

21:00 İstanbul'un Müziği

21:30 Yabancı Sinema: Günden Kalanlar (The Remains of the Day)

23:45 Western: Vadiler Aslanı (The Proud Rebel)

01:45 Yabancı Sinema: Günden Kalanlar (The Remains of the Day)

04:00 Pazar Konseri