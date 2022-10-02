TV yayın akışı 2 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 2 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat (Altyazılı)
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Gül Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Öz'ün Yolculuğu
TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00 Kelimeler ve Şeyler
09:00 Sinema +
09:45 Yeryüzleri
10:00 Western: Vadiler Aslanı (The Proud Rebel)
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
13:30 Pazar Konseri
14:30 Yabancı Sinema: Onoda (Onoda: 10,000 Nights in the Jungle)
17:30 Başkent Kültür Yolu Festivali 2022
18:00 Yerli Sinema
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Klaket
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Öz'ün Yolculuğu
20:15 Bir Kare Bir Anlam
20:30 Koca Sinan
21:00 İstanbul'un Müziği
21:30 Yabancı Sinema: Günden Kalanlar (The Remains of the Day)
23:45 Western: Vadiler Aslanı (The Proud Rebel)
01:45 Yabancı Sinema: Günden Kalanlar (The Remains of the Day)
04:00 Pazar Konseri
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