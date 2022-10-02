TV yayın akışı 2 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 12:40
<p>Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, <strong>2 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...</strong></p>

Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 2 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>    20:00 Yargı</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI   </strong>    20:00 Tozluyaka</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>    19:00 Çok Güzel Hareketler 2 </p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong>            20:00 Masterchef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong>        20:00 Teşkilat (Altyazılı)</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI           </strong> 20:00 Gül Masalı</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>  20:00 Hababam Sınıfı Tatilde</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI   </strong>      20:00 Öz'ün Yolculuğu</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI     19:00 Çok Güzel Hareketler 2 

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Teşkilat (Altyazılı)

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Gül Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

TRT 2 YAYIN AKIŞI         20:00 Öz'ün Yolculuğu

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Tozluyaka</p> <p>16:15 Bir Peri Masalı</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tozluyaka</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

16:15 Bir Peri Masalı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Duy Beni</p> <p>11:00 Tüiin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 En Güzel Bölüm</p> <p>14:20 Yerli dizi tekrar/Sinema</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Yerli Dizi</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Duy Beni

11:00 Tüiin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:20 Yerli dizi tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yerli Dizi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:45 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 10 Yaş Genç</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>12:15 Masterchef Türkiye</p> <p>15:15 Sinema</p> <p>18:00 Masterchef Türkiye</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:45 Türkiye'nin Doktorları

10:00 10 Yaş Genç

10:45 Gazete Magazin

12:15 Masterchef Türkiye

15:15 Sinema

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:40 Kalk Gidelim</p> <p>09:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)</p> <p>11:50 Enine Boyuna (Canlı)</p> <p>13:00 3'Te 3</p> <p>14:20 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber (Canlı)</p> <p>20:00 Teşkilat (Altyazılı)</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Kalk Gidelim

09:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 3'Te 3

14:20 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Hızlı Ayaklar</p> <p>12:25 Aldatmak</p> <p>15:45 Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Gül Masalı</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Hızlı Ayaklar

12:25 Aldatmak

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>15:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı Tatilde</p> <p>22:15 Neşeli Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

15:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Neşeli Günler

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>09:00 Sinema +</p> <p>09:45 Yeryüzleri</p> <p>10:00 Western: Vadiler Aslanı (The Proud Rebel)</p> <p>12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>13:00 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali</p> <p>13:30 Pazar Konseri</p> <p>14:30 Yabancı Sinema: Onoda (Onoda: 10,000 Nights in the Jungle)</p> <p>17:30 Başkent Kültür Yolu Festivali 2022</p> <p>18:00 Yerli Sinema</p> <p>18:30 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>19:00 Klaket</p> <p>19:30 Sarayın Lezzetleri</p> <p>20:00 Öz'ün Yolculuğu</p> <p>20:15 Bir Kare Bir Anlam</p> <p>20:30 Koca Sinan</p> <p>21:00 İstanbul'un Müziği</p> <p>21:30 Yabancı Sinema: Günden Kalanlar (The Remains of the Day)</p> <p>23:45 Western: Vadiler Aslanı (The Proud Rebel)</p> <p>01:45 Yabancı Sinema: Günden Kalanlar (The Remains of the Day)</p> <p>04:00 Pazar Konseri</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00 Kelimeler ve Şeyler

09:00 Sinema +

09:45 Yeryüzleri

10:00 Western: Vadiler Aslanı (The Proud Rebel)

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

13:30 Pazar Konseri

14:30 Yabancı Sinema: Onoda (Onoda: 10,000 Nights in the Jungle)

17:30 Başkent Kültür Yolu Festivali 2022

18:00 Yerli Sinema

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Klaket

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Öz'ün Yolculuğu

20:15 Bir Kare Bir Anlam

20:30 Koca Sinan

21:00 İstanbul'un Müziği

21:30 Yabancı Sinema: Günden Kalanlar (The Remains of the Day)

23:45 Western: Vadiler Aslanı (The Proud Rebel)

01:45 Yabancı Sinema: Günden Kalanlar (The Remains of the Day)

04:00 Pazar Konseri

2 EKİM PAZAR YAYIN AKIŞI ATV bu akşam tv'de ne var? FOX TV TV 8 Star TV Show TV

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler