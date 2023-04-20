TV yayın akışı 20 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2023 Perşembe, 09:00
<p>Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Camdaki Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Gülcemal</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞ                   20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Al Sancak</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI                  20:10 Aldatmak</p>

Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Gülcemal

SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞ                   20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Al Sancak

ATV YAYIN AKIŞI                  20:10 Aldatmak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 Yalnız Kalpler</p> <p>13:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası</p> <p>17:15 Gülcemal</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Gülcemal</p> <p>23:15 Tetikçinin Oğlu</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

17:15 Gülcemal

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

23:15 Tetikçinin Oğlu

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>20:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yüz Yıllık Mucize

20:00 Yüz Yıllık Mucize

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>08:30 Kaynanalar</p> <p>10:30 Japon İşi</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Hababam Sınıfı Güle Güle</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:30 Kaynanalar

10:30 Japon İşi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Hababam Sınıfı Güle Güle

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:45 Kara Tahta</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:50 1 Çorba</p> <p>15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Al Sancak</p> <p>22:55 Yürek Çıkmazı</p> <p>01:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Kara Tahta

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:50 1 Çorba

15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Al Sancak

22:55 Yürek Çıkmazı

01:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi</p> <p>07:00 Hercai</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahana</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>18:45 atv Ana Haber</p> <p>19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar</p> <p>20:10 Aldatmak</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahana

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Aldatmak

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

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