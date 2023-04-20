TV yayın akışı 20 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gülcemal
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yüz Yıllık Mucize
TV8 YAYIN AKIŞ 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Al Sancak
ATV YAYIN AKIŞI 20:10 Aldatmak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
17:15 Gülcemal
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:15 Tetikçinin Oğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yüz Yıllık Mucize
20:00 Yüz Yıllık Mucize
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:30 Kaynanalar
10:30 Japon İşi
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Hababam Sınıfı Güle Güle
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Kara Tahta
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:50 1 Çorba
15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Al Sancak
22:55 Yürek Çıkmazı
01:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahana
16:00 Esra Erol'da
18:45 atv Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Aldatmak
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
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