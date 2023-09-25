TV yayın akışı 25 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2023 Pazartesi, 09:36
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Dangal</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Dangal

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok</p> <p>22:15 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok</p> <p>00:15 Yargı</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok

22:15 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok

00:15 Yargı

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

Player Alanı
<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:45 İncir Ağacı </p> <p>06:55 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:05 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Dangal</p> <p>01:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>03:25 Diriliş Ertuğrul</p> <p>05:25 Son Toplayıcılar</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 İncir Ağacı 

06:55 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dangal

01:00 Hayatımın Neşesi

03:25 Diriliş Ertuğrul

05:25 Son Toplayıcılar

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:00 Amerikalı Kız</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Amerikalı Kız

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Güzel Köylü</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Ömer - Özel Bölüm</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>03:30 Güzel Köylü</p> <p>05:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer - Özel Bölüm

20:00 Ömer

03:30 Güzel Köylü

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Safir</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:20 Ateş Kuşları</p> <p>05:20 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Aldatmak

03:20 Ateş Kuşları

05:20 Mutfak Bahane

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12.00 En Hamarat Benim</p> <p>15:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>17:30 Kirli Sepeti</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Bambaşka Biri</p> <p>23:15 Kirli Sepeti</p> <p>01:45 Yabani</p> <p>04:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:15 Kirli Sepeti

01:45 Yabani

04:00 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

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