TV yayın akışı 25 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Dangal
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok
22:15 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok
00:15 Yargı
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 İncir Ağacı
06:55 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dangal
01:00 Hayatımın Neşesi
03:25 Diriliş Ertuğrul
05:25 Son Toplayıcılar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Amerikalı Kız
05:30 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer - Özel Bölüm
20:00 Ömer
03:30 Güzel Köylü
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Aldatmak
03:20 Ateş Kuşları
05:20 Mutfak Bahane
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Kirli Sepeti
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:15 Kirli Sepeti
01:45 Yabani
04:00 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
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