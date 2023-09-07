TV yayın akışı 7 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2023 Perşembe, 10:00
<p>Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Özür Dilerim</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ip Man 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Özür Dilerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ip Man 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Zor Bir Saat</p> <p>01:45 Zor Bir Saat</p> <p>03:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Zor Bir Saat

01:45 Zor Bir Saat

03:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

Player Alanı
<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Safir</p> <p>03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>04:50 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Safir

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:50 Mutfak Bahane

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dilek Taşı</p> <p>22:30 Dilek Taşı</p> <p>01:00 Dilek Taşı</p> <p>03:00 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

22:30 Dilek Taşı

01:00 Dilek Taşı

03:00 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Ip Man 2</p> <p>22:30 Ip Man 2</p> <p>00:30 Korkunç Salgın</p> <p>02:30 Korkunç Salgın</p> <p>03:30 Erkenci Kuş</p> <p>05:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Ip Man 2

22:30 Ip Man 2

00:30 Korkunç Salgın

02:30 Korkunç Salgın

03:30 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 Mucize Doktor</p> <p>13.45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Bu Tabak Benim</p> <p>19:00 Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Özür Dilerim</p> <p>01:15 Bu Tabak Kimin?</p> <p>03:30 En Hamarat Benim</p> <p>05:45 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13.45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Benim

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Özür Dilerim

01:15 Bu Tabak Kimin?

03:30 En Hamarat Benim

05:45 Kefaret

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