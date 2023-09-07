TV yayın akışı 7 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dilek Taşı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Özür Dilerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ip Man 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Zor Bir Saat
01:45 Zor Bir Saat
03:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Safir
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:50 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
22:30 Dilek Taşı
01:00 Dilek Taşı
03:00 Çemberimde Gül Oya
04:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Ip Man 2
22:30 Ip Man 2
00:30 Korkunç Salgın
02:30 Korkunç Salgın
03:30 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13.45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Benim
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Özür Dilerim
01:15 Bu Tabak Kimin?
03:30 En Hamarat Benim
05:45 Kefaret
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