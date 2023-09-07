TV yayın akışı 7 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Özür Dilerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ip Man 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak