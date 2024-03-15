Kinds of Kindness filmi ne zaman vizyona girecek? Kinds of Kindness filminin oyuncuları kim?

Kinds of Kindness filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kinds of Kindness filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Kinds of Kindness filmi ne zaman vizyona girecek? Kinds of Kindness filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 00:08
Kinds of Kindness filmi ne zaman vizyona girecek? Kinds of Kindness filminin oyuncuları kim?
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Kinds of Kindness filminin yönetmenliğini koltuğunda Yorgos Lanthimos oturuyor. Filmin senaristliğini Efthimis Filippou ve Yorgos Lanthimos üstleniyor. Peki, Kinds of Kindness filmi ne zaman vizyona girecek? Kinds of Kindness filminin oyuncuları kim? 

KIND OF KINDNESS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emma Stone

Jesse Plemons

Willem Dafoe

Margaret Qualley

Hong Chau

Joe Alwyn

Mamoudou Athie

Hunter Schafer

KIND OF KINDNESS FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kinds of Kindness filminin Türkiye'deki vizyon tarihi henüz belli olmadı.


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