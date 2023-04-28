Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bu akşam yayımlanacak mı? Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak?

Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:20

Güncelleme: 28.04.2023 - 13:20

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı “Kızılcık Şerbeti” yeniden seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.



KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin ekrana gelen son bölümünde Nursema, evine babası Abdullah’ın annesine her şeyi anlatması şartıyla geri döndü. Abdullah, Pembe ve Nursema’nın yüzleşmesinde nefesler tutuldu.

Nursema, babasının Alev’e olan hislerini annesine anlatmasını istese de yüreği buna izin vermedi ve babasının annesine yapacağı itirafa engel oldu. Staj yaptığı klinikte hastalarına Fatih’in karar verdiğini öğrenen Doğa yeni bir klinik bularak sitemini Fatih’e iletti. Öte yandan Sönmez ve Mustafa’nın ortak olduğu lokantanın açılış gününde aileler bir araya geldi. Sönmez’in lokantada Antakya ve Malatya’ya ait yöresel yemeklerin yapıldığını belirterek ülkemizde yaşanan deprem felaketine değinmesi dikkatleri çekti.

Abdullah; Nursema’ya yardım eli uzatan Doğa ve Alev’e hediye alarak teşekkür etmek istedi. Alev ve Abdullah’ın merakla beklenen yüzleşme sahnesinde; Abdullah daha önce yaptığı aşk itirafını kast ederek bir daha bu konuyu açmayacağının sözünü Alev’e verdi. Alev’in, konuşmasının ardından mekandan ayrılan Abdullah’a yetişmek için arkasından koşması büyük merak uyandırdı.

Çimen’in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerin yer aldığı flashdiskin Metehan’a ait olduğunu öğrenen Kıvılcım harekete geçti. Konuyu okul kuruluna taşıyan Kıvılcım, Metehan’ı korumak istese de başarılı olamadı. Ömer’in tepkisiyle de karşılaşan Kıvılcım’a büyük sürpriz bölümün final sahnesinde ekrana geldi. Kuruldan bir öğretmenin yaptığı şikayetle polisler Metehan’ı göz altına almak için okula geldi. Metehan’ı kurtarmak isteyen Ömer’in görüntülerin kendisine ait olduğunu söyleyerek suçu üstlenmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa’dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.

Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema’yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.

Abdullah’ın, Alev’e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev’in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.

Sahtekarların ağına düşen Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.