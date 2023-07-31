MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? Yaptığı hata yüzünden MasterChef hayallerine veda etti!

MasterChef All Star'da yarışmacıları gözyaşlarına boğan bir eleme yaşandı. Yaptığı hata nedeniyle yarışmadan elenen yarışmacı herkesi şaşkına çevirdi. MasterChef All Star'da 30 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümde elenen yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:47
MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? Yaptığı hata yüzünden MasterChef hayallerine veda etti!
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MasterChef All Star'da mücadele hız kesmeden devam ederken her hafta bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda ediyor. İzleyiciler, MasterChef All Star'da dün akşam kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef eleme potasından kurtulan ilk isim Tolga oldu. Yarışmacılar iki turlu eleme gecesi yaşadılar. Üç yarışmacı potadan kurtulacak kalan isimler ise yaratıcılık yemeği yaparak elenmekten kurtulmaya çalıştılar.

MasterChef Türkiye All Star'da Büşra şeflerin istediği yaprak sarmasını yaptıktan sonra kasnağı tabaktan almayı unuttu.

Tabağındaki sarmaları kalıptan çıkarmayı unutan Büşra yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında eleme oyununun ilk etabında başarılı yemek hazırlayan Tolga, Batuhan, Mert oldu.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Kritik eleme oyunu 2. etabında, Çağatay, Rıfat, Eda, Büşra jüri şefin imza yemeğine en yakın tabağı hazırlamak için mücadele verdi. Hazırladığı yemeğin içerisinde kasnak unutan Büşra yaptığı hata sebebiyle yarışmadan elendi.


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