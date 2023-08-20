MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos MasterChef'te eleme potasına kimler girdi?

Yayınlanma: 20.08.2023 - 14:15

Güncelleme: 20.08.2023 - 14:15

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye All Star'da eleme potasına kimlerin girdiği belli oldu. Yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sundular. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos MasterCehef'te eleme potasına kimler girdi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kilis mutfağından olan Kilis Tava yemeğini hazırladılar. İzzet Usta yarışmacıları tarifiyle bilgilendirirken gün sonunda tabağı en iyi hazırlayan isimler ikinci etaba kalmaktan kurtuldu. İkinci etaba kalan isimler ise Eda, Barış, Tolga, Batuhan ve Çağatay oldu.

MasterChef'te haftanın 7 eleme adaylarında son ikiye Ayaz ve Eda kaldı. Son eleme adayı Ayaz oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Sergen

Esra

Alican

Sefa

Azize

Rıfat

Ayaz