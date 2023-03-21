Yargı dizisinde sarsıcı ayrılık! Peş peşe açıklamalar

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 22:58

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 22:58

Pazar akşamları yayınlanan Kanal D dizisi Yargı'da ayrılık şoku yaşanıyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Pars'a can veren Mehmet Yılmaz Ak, apar topar kadroya veda etmişti. Yaşanan bu ayrılık seyircileri derinden üzmüştü.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrılığı sonrası hem senarist hem yapım şirketi açıklama yapmış ve ayrılık kararının Mehmet Yılmaz Ak'tan geldiğine dikkat çekişmişti.

2.BİR AÇIKLAMA DAHA YAPILDI

Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak'ın vedasıyla ilgili yapım şirketi 2.bir açıklama daha yaptı.

Ay Yapım tarafından yapılan yeni basın açıklaması şu şekilde oldu;

“Sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yapım olarak bizler de hiç istemesek de Pars karakterinin hikayesini sonlandırmak zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz. Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak 55. bölüm çekimleri esnasında önce 3 günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahnelerin çekmeyi reddederek dizimizden ayrılmıştır.

Kendisi ile yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmesinin kendisini değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. Ayrılma kararı tarafımızca saygıyla karşılanmış ama hikaye ve yayınlanacak bölümleri riske atmamak adına en azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir.

Ancak ne aksayacak hikayenin, ne de aksayacak yayının kendisinden değerli olmadığını ifade ederek bu iki bölümlük devamlılık teklifimiz reddedilmiştir. Bu kararı ve bakış açısına saygı duyduğumuzu belirterek yarım bırakılan bölüme sonradan ek sahneler çekildiğini, bölümünün yayınına son anda yetiştirdiğini ve bölüm yapım tarafında aksaklıklar getirdiğini belirtmek isteriz.

Halihazırda yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Fakat senaryo çalışmaları büyük bir özveriyle devam etmektedir. Hikayemizdeki Pars karakterinin birdenbire yok olması ne hikâye, ne de karakter inandırıcılığı açısından mümkün olmayacağı için karakterin öldürülmüş olmasına ki, buna da oyuncunun talebiyle karar verilmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeyi reddedince karakterinin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş ve final sahnesi ise sözü edildiği gibi bir intikam güdüsüyle yazılmamıştır. Hikayeyi tamamlama, havada bırakmama adına gösterilen bir çabanın ürünüdür. Bizleri üzen oyuncumuzun saygı duyduğumuz bu ayrılma kararından ziyade ayrılış biçimi olmuştur.”