2 bin 600 yıllık gelenek Urla’da coşkuyla kutlandı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:21

Güncelleme: 15.08.2024 - 13:21

İzmir’in Urla ilçesinde 2 bin 600 yıllık Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Rahvan atların geçişiyle başlayan kortejde; üzüm, incir, kavun, karpuz üreticileri traktörleriyle Urla Cumhuriyet Meydanından geçerek halkı ve protokolü selamladı. Renkli görüntülere sahne olan şenliğin açılışına ev sahibi olarak Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, önceki dönem belediye başkanları ve milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni öncesi Urla Halk Oyunları ekibi, zeybek gösterisiyle izleyenleri mest etti.

BAŞKAN BALKAN: İRADEMİZ ÇİFTÇİDEN YANA

Açılışta konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, önemli mesajlar verdi. Başkan Balkan, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan bir asır önce Milli ekonominin temelinin tarım olduğunu, üretime dayalı büyüme politikası ile güçlenebileceğimizi nasihat etmiş, bağımsızlığımızın ve refahımızın ancak çok çalışmaktan ve üretmekten geçtiğini söylemişti. Binlerce yıldır bu toprakların simgesi olan tarım ürünlerimiz neden ithal edilsin?

Neden üreticiler tarlalarını, bahçelerini, evlerini bırakıp kentlere göç etmek zorunda kalsın? Üreticiyi, kooperatifleri desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak için tek bir şeye ihtiyaç var; o da güçlü bir siyasi iradedir. Biz yerel yöneticiler olarak irademizi her zaman çiftçiden ve üretimden yana, adaletten ve hukuktan yana kullanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızla birlikte üreticimizin toprağına can suyu sağlayacak çalışmalar için kollarımızı sıvadık” dedi.

ÜRÜNLER ARACISIZ PAZARLANACAK

Balkan konuşmasının devamında öncelikli olarak çiftçileri dinleyecek, derdine derman olacak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurduklarının müjdesini vererek, “Entegre ve büyük çiftliklerden ziyade geleneksel aile çiftliklerimiz için destek programları oluşturuyoruz. Köylerde Tarımsal üretim ve kalkınma kooperatifleri kuruyoruz ve kooperatiflerimizin ortağı oluyoruz. 6360 sayılı yasayla belediyemize geçen tarım arazilerini Ortağı olduğumuz kooperatiflerin kullanımına veriyoruz. Geleneksel tarım ürünlerimiz zeytinin, üzümün, enginarın hasat miktarını ve kalitesini artıracak eğitimler veriyor, üretimimize yeni tarımsal ürünler ekliyoruz. Belediye Şirketimiz Urit üzerinden alım garantisini sağlayacak anlaşmalar yaparak çiftçimize sözleşmeli üretim yaptıracak. Yeni nesil belediyecilik ile sosyal satın alma dönemini başlatacağız. Kurduğumuz sanal yerel hal projesi ile çiftçilerimizin ürünlerini internet üzerinden aracısız pazarlayacağız. Kooperatif üretimlerini desteklemek ve arttırmak için köylünün malını köylüye kullandırarak her köyde bir işleme tesisi kuracağız. Kırsal hayata duyulan ilgi her geçen gün daha çok artıyor. Bu ilgi, bizleri tarımsal kaynaklarımızı sürdürülebilirlik ilkesiyle turizme açmaya yönlendiriyor. Tarımsal üretimi agro turizm ve gastronomi turizmine entegre edip, üreticinin aracısız kazanmasını sağlayacağız ve Urla’mızdaki yatay yapılaşmayı koruyacak, tarım arazilerimizin her bir karış toprağına sahip çıkacağız. Hiçbir tarım arazimizi asla imara açmayacağız” ifadelerini kullandı.

TUGAY: URLA HEPMİZİN GURURU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Bağbozumu Şenliği’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hepimizin bildiği gibi ülkemizde tarımda önemli sorunlar yaşanıyor. Çiftçilerimiz, yaşadığı sıkıntıları eylemleriyle ortaya koyarken onlara destek olmak için hepimiz elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız, tarım alanlarında çiftçilerimizin yaptığı çalışmaların durumunu ortaya koyan envanter çalışması yürütüyor. Bunu sadece Urla için değil, İzmir’in tüm alanları için yapıyoruz. Sonuçta kendi gayretimizle, kendi çabamızla sorunları çözebilmek için yerel yönetimler eliyle eylem planlarımızı ortaya koyacağız. Türkiye’deki bağların 3’te 1’i Ege Bölgesi’ndedir. Bu toprakların yaşayanları, sahipleri, kamu yöneticileri olarak sahip olduğumuz bu hazinenin farkında olmalıyız. Bugün bağların toplandığı, üzümlerin kesildiği bir gün. Dünyanın en güzel üzümlerinin, incirlerinin, zeytinlerinin yetiştiği topraklardayız. Böylesine değerli bir mirası devralmışken yanlış tarım politikalarıyla verimliliği kaybediyoruz. Plansız üretimle çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alamadığı hasatlarla karşılaşıyoruz. İklim krizinin sebep olduğu kuraklığı yaşıyoruz. Bu sorunlara karşı her bir vatandaşımız bilinç sahibi olmalı ve üzerine düşeni yapmalı. Önümüzdeki yıllar, bu sorunlarla ilgili etkili mücadele yaptığımız yıllar olacak. Hepinizi bu açıdan göreve çağırıyorum. Çiftçimizin bizim için önemli olduğunu hatırlatmamız lazım. Urla, binlerce yıllık tarım geleneğiyle marka olmuş bir yer. Gastronomi merkezi olması nedeniyle Urla hepimizin gururu olmaya devam ediyor. Ama şunu unutmamamız gerekiyor; Urla’yı geliştirmek demek Urla’yı korumak demektir.”

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, “Urla Bağbozumu Şenlikleri, geçmiş ve geleceğe sahip çıkarken yeniliklere açık olduğumuzu da göstermektedir. Bu süreç sadece bir ürün toplama süreci değil, toplumsal dayanışmanın sembolüdür. Bu sene maalesef buruk bir bağbozumu yaşıyoruz. Çünkü orman yangınlarıyla yeşilimizi, ormanlarımızı, hayvanlarımızı kaybettik. Bizler Urla halkıyla birlikte yanan yerlerde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Yeniden yeşil alanı ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.

GELENEKSEL ÜZÜM SIKIMI

Açılış töreninin ardından Urla Bağbozumu Şenlikleri kapsamında düzenlenen ürün yarışmasında sebze, meyve, çiçek ve hayvancılık kategorisinde 85 çiftçinin yarıştığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından Geleneksel Üzüm Sıkımı etkinliği düzenlendi.

ŞENLİK SUAVİ KONSERİ İLE TAÇLANDI

Açılışın ardından Urla Cumhuriyet Meydanında söyleşiler ve konserler gerçekleştirildi. Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi BAŞMAN moderatörlüğünde, ‘Urla’da Üzüm Yetiştiriciliği’ söyleşisi, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, ve Çiftçiler Ali Bölükbaşı ve Yıldıray Kurcal tarafından gerçekleştirildi. Yine Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi BAŞMAN moderatörlüğünde, ‘Urla’da Zeytin ve Zeytinyağı’ söyleşisinde bu kez Pelin Omuroğlu ve Berna Çınar zeytin ve zeytinyağı hakkında önemli bilgiler verildi. Geleneksel Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında Diyetisyen Esra Akcan, da “Yasakları Unutun” söyleşisi ile sağlıklı gıda konusunda püf noktalara değindi. Malgaca Pazarında Urla Kent Konseyi Orkestrası ve PİKAP, Urla Cumhuriyet Meydanı’nda ise Aysemen konseri ile Urlalı vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Bağ Bozumu’nun finalinde ise Usta Sanatçı Suavi sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını Urlalılar ie birlikte seslendiren Suavi’nin konseri Bağ Bozumunu taçlandırdı. Konserde çocuklara özel ilgi gösteren Suavi, çocukları sahneye davet ederek onlara unutulmaz bir gece yaşattı.