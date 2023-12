Yayınlanma: 31.12.2023 - 16:14

Güncelleme: 31.12.2023 - 16:14

Yer aldığı pek çok film ile adını duyuran Anthony Hopkins 86'ncı yaşını kutluyor. Hayatına sayısız proje sığdıran ünlü oyuncunun yaşamı, yer aldığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, Anthony Hopkins kim, kaç yaşında, evli mi? Anthony Hopkins hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ANTHONY HOPKINS KİMDİR?

Ünlü Gallerli aktör, yönetmen, yapımcı ve besteci Sir Philip Anthony Hopkins CBE, 31 Aralık 1937 tarihinde doğdu. Galler Kraliyet Müzik ve Tiyatro Okulu'ndan mezun olduktan sonra kariyerine tiyatroda başlayan Hopkins, "The Lion in Winter" filmi ile beyaz perdeye adım atmıştır.

ANTHONY HOPKINS'IN OYUNCULUK KARİYERİ

Oscar ödüllü oyuncu, Kuzuların Sessizliği ve Hannibal filmlerindeki fermormanslarıyla dikkat çekti. Kuzuların Sessizliği filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz filmde rol alan Hopkins, "The Remains of the Day," "Legends of the Fall," ve "Nixon" gibi yapımlarda önemli performanslar sergiledi.

Başarılı kariyerine birçok ödül sığdıran Hopkins, Hollywood Şöhret Yolu'nda da kendi yıldızına sahip. Ayrıca, "The Father" (2020) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanarak sanatındaki üstün başarısını taçlandırdı.

ANTHONY HOPKINS EVLİ Mİ?

Üç evlilik geçiren Hopkins, şu anda Stella Arroyave ile evli. Malibu'da yaşamakta olan sanatçı, 2000 yılında Amerikan vatandaşı oldu.

ANTHONY HOPKINS HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sir Anthony Hopkins'in son projeleri arasında "The Two Popes" (2019) ve En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandığı "The Father" (2020) bulunmaktadır. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet veren bu usta ismin kariyeri ve başarıları sinema dünyasında unutulmaz bir iz bırakmıştır.