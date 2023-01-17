Araştırma: Yüzde 46,3 çalıştığı kurumda kendini güvende hissetmiyor
Bir araştırma şirketi, çalışanların kurumlarında kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini araştırdı. Sonuca göre katılımcıların yüzde 46,3’ü çalıştığı kurumda kendini güvende hissetmiyor.
Özel bir araştırma şirketinin 27-29 Aralık 2022 tarihlerinde iki bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, çalışanların kendileri gibi olabildikleri kurumlara karşı bağlılığı günden güne artıyor.
Kurumlarda korku, kaygı değil de insan odaklı bir yönetim anlayışı hakim olması çalışanların önem verdiği hususlardan biri oluyor.
Yapılan araştırmaya göre Türk halkının yüzde 53,7’si çalıştığı kurumda kendisini güvende hissediyor. Güvende hissetmeyenlerin oranı ise yüzde 46,3.
YÜZDE 4,9'LUK ARTIŞ
Öte yandan 2021 yılı verilerine göre çalışanların kurumlarına güvenlerinin 2022 yılında yüzde 4,9 oranında arttığı görüldü.
Geçen yılın verilerine bakıldığında kendisini güvende hissedenlerin oranı yüzde 48,8 iken, güvende hissetmeyenlerin oranı ise yüzde 51,2 idi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- Soylu’nun görünen yüzü!
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- ‘Sudan’ proje çöp oldu
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!
- Ahmet Tatar'dan Nedim Şener'e yanıt
- Seçim tarihi öne mi alınacak?