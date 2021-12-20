Astrolog Dinçer Güner'den canlı yayında büyük gaf

20 Aralık 2021 Pazartesi, 13:51

Acun'un sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. sayfa' programında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Astrologlar Dinçer Güner ile Hande Kazanova, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Canlı yayınlanan programa dans ederek giriş yapan astrolog Dinçer Güner, söylediği bir sözle gündem oldu.

Sunucunun "Hoş geldin Dinçer’cim. Dinçer bu ne güzel bir giriş. Yıla böyle mi gireceğiz?" demesi üzerine Asrolog Dinçer Güner "S*ki tutarak giriyoruz yeni yıla" diye yanıt verdi.

Daha sonrasında sunucunun "Canlı yayındayız" demesi üzerine Güner'in "Başladık mı?" demesi dikkat çekti.