Baba dizisinin setinde kriz: 'Ekip kar fırtınasında 16 saat çalıştırıldı' iddiası

16 Mart 2022 Çarşamba, 09:22

Başrollerinde Emin Saruhanlı rolüyle Haluk Bilginer'in ve Kadir Saruhanlı karakteriyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi 'Baba' izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor.

Dizide Bilginer ve Sarıtaş'ın yanı sıra ayrıca Ayda Aksel, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Damlasu İkizoğlu, Bihter Dinçel, Özge Özacar ve Hakan Kurtaş gibi isimler yer alıyor.

"Çukur" dizisinin yazarı Gökhan Horzum ile Ekin Atalar’ın yazdığı dizi, birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını anlatıyor. Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizide Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynuyor.

SETTE 'KRİZ' İDDİASI

Son olarak, Show TV'nin sevilen yapımları arasına adını yazdıran "Baba" dizisinin setinde kriz çıktığı öne sürüldü.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kamera arkası ekibinin kar fırtınası olduğu gün 16 saat çalıştırıldığı iddia edildi. Sinema Emekçileri Sendikası'na set çalışanlarından giden şikayetlerin ardından yapım şirketiyle ilgili yasal girişimlerde bulunması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulundu.

Sendika şu açıklamayı yaptı:

"Yapımcılığını Ay Yapım'ın yapmakta olduğu Baba adlı dizi projesinde 4857 sayılı iş kanuna aykırı olarak 16 saate varan çalışma tespit edilmiştir. Yasanın fazla çalışmayı düzenlediği 41 ve 63 maddeleri ile çalışma süreleri yönetmeliği gereğince çalışma süreleri günlük 11 saati aşamaz. Fazla mesailer dahil olmak üzere bu süreyi aşan her çalışma suç teşkil ettiği gibi idari para cezası da verilebilmektedir. İşveren temsilcisi ile yaptığım yapmış olduğumuz görüşmede çalışma sürelerini aşıldığı kabul edilmiş olmasına rağmen çekimlere devam edilmiştir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde gerekli yasal başvurular yapılacaktır."

'MESLEKTAŞLARIMIZLA HUKUKİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPMAYA BAŞLIYORUZ'

Sendika yetkilileri ayrıca, dizi ve film emekçilerine gerekli hukuki desteği vereceklerini belirterek, "Hak ihlalleri ile ilgili sendikamıza gelen şikayetlerin artması nedeniyle her hafta meslektaşlarımızla hukuki bilgilendirme toplantısı yapmaya başlıyoruz bu etkinlik sendika hukuk biriminin ve avukatımız Derya Yaman Çelik’in katılımıyla topluca ya da hukuki durumun içeriğine göre birebir yapılacaktır bugünkü destek almakla bilgilendirmek isteyene meslektaşlarımıza her çarşamba 15 ile 18 saatleri arası sendikamıza davet ediyoruz" dedi.