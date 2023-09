Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:01

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:01

Billy Miller'ın kim olduğu araştırılıyor. Ünlü aktörün ölümünden sonra hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Billy Miller kimdir, nereli? Billy Miller neden öldü? Billy Miller filmleri neler?

BİLLY MİLLER KİMDİR?

William John Miller 17 Eylül 1979 yılında Oklahama'da doğdu. Miller, üniversiteden mezun olduktan sonra Los Angeles'a taşındı ve burada Industry Entertainment'ın posta odasında çalışmaya başladı. Oyunculuğa ilk adımı Wilhelmina modellik ajansıyla sözleşme imzaladıktan sonra geldi. İkisi Electronic Arts'ın The Sims filmi olmak üzere altı reklamda rol aldı.

Miller, 24 yaşındayken CBS ağındaki pembe dizi As the World Turns için ekran testine tabi tutuldu; kötü yönetim nedeniyle seçmeleri kaybetti ve ardından ajansı ve yönetim şirketiyle yollarını ayırdı. Bu deneyimin ardından oyunculuğa iki yıl ara verdi.

Miller, 2006'da CSI: NY'nin bir bölümünde başrol oynayarak oyunculuğa geri döndü . Bir yıl sonra, ABC'de yayınlanan All My Children adlı pembe dizide Annie Lavery'nin katil ve şantajcı kardeşi Richie Novak rolünü üstlendi . İlk kez 30 Ağustos 2007'de ortaya çıktı. Ağustos 2008'de karakterin ölüm haberi geldiğinde Miller, seçme sürecine yeniden başladı. Barbara Bloom ( Kıdemli Başkan Yardımcısı, Gündüz, CBS Entertainment), Julie Hanan Carruthers (Yönetici Yapımcı, All My Children), Marla Kanelos (eski senaryo yazarı, All My Children , şimdi Yardımcı Baş Yazar,The Young and the Restless) ve ekran testi ortakları Peter Bergman ve Elizabeth Hendrickson, Billy Abbott rolünü üstlendiği The Young and the Restless'taki oyuncu kadrosunda etkili oldular. Tüm aday sanatçılar arasında en uzun Emmy filmini sunan Millerilk adaylığıyla The Young and the Restless'ın It's A Wonderful Life tarzındaki bölümündekiçalışmasıyla ödüllendirildi ve2 7 Haziran 2010 ile 14 Haziran 2013'te Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

2011 yılında aynı rol için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde ikinci kez aday gösterildi. Miller ayrıca, prömiyeri 25 Kasım 2009'da Paso Robles Dijital Film Festivali'nde yapılan Remembering Nigel adlı bağımsız bir filmde kendisi olarak yer alıyor .

Ağustos 2012'de Miller'ın The CW'nin Ringer dizisinde tekrar eden oyuncu olarak prime time'da yer alacağı duyuruldu . Miller ayrıca Lifetime'ın TV için hazırladığı Fatal Honeymoon filminde Gabe Watson rolünü üstlendi . Kasım 2013'te Miller'ın Billy rolünden ayrılacağı açıklandı; Miller'in selefi David Tom, bu roldeki halefi olarak seçildi. Miller, rolden ayrılma kararının şimdiye kadar yaptığı "en zor şey" olduğunu söyledi.

2 Eylül 2014'te General Hospital baş yapımcısı Frank Valentini , Twitter'da Miller'ın kadroya Jason Morgan olarak katılacağını duyurdu. Miller, Mart 2018'de Jason rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. 2017'de Steve Burton'ın Jason rolüne geri dönmesiyle Miller'ın oyuncu kadrosu yeniden ikizi Drew Cain'e bağlandı. Miller, Temmuz 2019'da diziden ayrıldığını duyurdu.

BİLLY MİLLER FİLMLERİ NELER?

2006 CSI: NY

2007–2008 Bütün Çocuklarım

2008–2014 Genç ve Huzursuz

2011 Haklı

2011–2012 Zil

2012 Ölümcül Balayı

2013 Kale

2014 CSI: Olay Yeri Araştırması

2014–2019 Genel Hastane

2014 Ciddi suçlar

2015–2019 Takım elbise

2017 Ray Donovan

2019–2020 Doğruyu söylemek gerekirse

BİLLY MİLLER NEDEN ÖLDÜ?

Miller, 15 Eylül 2023'te 43 yaşında Austin, Teksas'ta öldü. Menajeri, Miller'ın öldüğü sırada manik depresyonla uğraştığını belirtti.