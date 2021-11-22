Bu yöntemle her mevsim taze çilek yemek mümkün
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde topraksız çilek üretimi sayesinde yurttaşlar, her mevsimde dalından çilek toplamanın keyfini sürdüğünü belirtiyor.
Sarıcakaya ilçesinde topraksız tarım yaygınlaşmaya başladı. Topraksız üründe hem fazla ürün alınırken, maliyetlerde düşük oluyor. Çiftçiler özellikle çilek üretimine yöneliyor. Topraklı bir çilek üretilen alanı topraksız üretimde kullanan çiftçiler 5 kat fazla ürün alıyor. Yaz meyvesi bu sayede 4 mevsim üretilebilir duruma geldi.
Kış aylarında yurttaşların ve işletmelerin çilek ihtiyacını karşılayan ilçede her geçen gün topraksız ürün yetiştiriciliği de artıyor. Yaz aylarına oranla kış aylarında çilek de yaşanan fiyat artışı çiftçilerinde yüzünü güldürüyor. Bölgede ki çilek ihtiyacını gideren ilçe aynı zamanda dalından toplamak isteyen yurttaşların da uğrak noktası oluyor.
“ÜRÜNÜ DALINDAN TOPLAMAYI DAHA ÇOK SEVİYORLAR"
Koronavirüs sonrasında şehirlerde bunalan yuttaşların ilçelere yöneldiğini anlatan Mehmet Atak isimli üretici, yılın 12 ayında yetiştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.
Yılın 3 ayında kendi istekleri doğrultusunda 3 ay dinlendirdiklerini ifade eden Atak, “3 ay uyuma dönemine giriyor. Bitkinin de insanlar gibi uyuması ve dinlenmesi gerekiyor. Ben yaklaşık 8 yıldır yapıyorum bu işi. Bu süreçte genellikle Eskişehir piyasasına gönderdik. Fakat bu sene konsepti değiştirdik. İnsanlar buraya gelip çileği kendileri seçerek topluyor. Bize sadece ücretini veriyorlar. Mesela bir müşterimiz, ‘Biz bir pazardan bunu alabiliriz fakat orada 10 liraysa ve siz 20 lira bile deseniz gelip bunu toplayacağız’ demişti. İnsanlar bunaldı. Kentleşme ve trafik gibi durumlardan dolayı böyle kırsal yerlere kaçmak istiyor. En azından hafta sonu bile olsa kafa dağıtalım istiyorlar. Çileği dalınan toplamak müthiş zevkli oluyor. Çiftçilik yapıyoruz ama bizimki biraz farklı oluyor. Takım elbiseyle giriyorsun, kıyafetin kirlenmeden topluyorsun ve afiyetle yiyorsunuz. Teknik olarak çok iyi şartlarda olursak 15 ton ürün alabiliriz” dedi.
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