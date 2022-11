Aaron Carter kimdir? Aaron Carter neden hayatını kaybetti?

06 Kasım 2022 Pazar, 11:27

90'lı yıllarda çocuk yıldız olarak şöhrete kavuşan ABD'li şarkıcı Aaron Carter hayatını kaybetti. Sanatçının ölümünün ardından yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ünlü sanatçının hayatından tüm ayrıntılar...

AARON CARTER KİMDİR?

Aaron Carter, 7 Aralık 1987'de ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tampa şehrinde, Tampa General Hospital isimili bir hastanede doğdu. İlkokulu Florida'da Frank D. Miles Elementary School isminde bir okulda okudu. İsmini büyük babasından alan Carter'in bir abisi (Backstreet Boys grubu üyesi) ve üç kız kardeşi ve babasının ilk evliliğinden olan Kadenn adında bir üvey kardeşi vardır. Bateri, piyano, gitar, saksafon gibi müzik aletleri çalabilen Carter'ın müziği genellikle hip-hop ve romantik balladlardan oluşuyordu. Sanatçı konserlerinde hiçbir müzik aleti çalmıyordu. Carter, müzik dünyasına henüz 7 yaşındayken atıldı. Sanatçı, Dead End adlı yerel bir müzik grubunda 2 yıl kadar baş vokalistlik yaptıktan sonra, ilk solo deneyimini Crush On You şarkısını seslendirerek yaşadı. Bu şarkıyı abisinin grubu Backstreet Boys'un 1997'deki Berlin konserinden önce seslendirdi ve yapımcıların dikkatini çekti. Ardından 1997 yılının sonbaharında sanatçıyla albüm kontratı yapıldı. İlk albümünden çıkan ilk single Crush On You oldu. Albüm Norveç, Danimarka, İspanya, Kanada ve Almanya'da altın sertifika aldı. Carter, birçok filmin müziğine de sesiyle katkıda bulundu. Bu filmler, Pokemon:İlk Film, Rugrat'ler Paris'te, The Princess Diaries gibi filmler oldu. İkinci albümü Come Get It 26 Eylül 2000'de ABD'de çıktı. Albüm ABD'de 1.5 miyondan fazla satarak üç kez platin sertifika kazandı. Albümü takiben 10 Ekim 2000'de kliplerinin ve bir konserinin bulunduğu bir DVD'si çıktı. Son albümü 2 Good 2 B True 2006 yılında çıktı.

AARON CARTER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ünlü şarkıcı Kaliforniya'daki evinde, küvette ölü bulundu. 34 yaşında hayatını kaybeden Carter'ı Lancaster'daki evine gelen temizlikçinin bulduğu, polise "küvette boğulduğu" ihbarı yapıldığı aktarıldı. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

ALBÜMLER

1997 - Aaron Carter

2000 - Aaron's Party (Come Get It)

2001 - Oh Aaron

2002 - Another Earthquake

2003 - Most Requested Hits

2006 - Come Get It: The Very Best of Aaron Carter

2006 - 2 Good 2 B True

TEKLİ ŞARKILAR

1997 - Crush on You

1998 - Crazy Little Party Girl

1998 - I'm Gonna Miss You Forever

1998 - Surfin' USA

1998 - Let The Music Heal Your Soul

1999 - Children of the World (yardım amaçlı single)

2000 - I Want Candy

2000 - Aaron's Party (Come Get It...)

2000 - That's How I Beat Shaq

2000 - The Clapping Song

2001 - Oh, Aaron

2001 - Not Too Young, Not Too Old

2001 - I'm All About You

2002 - Another Earthquake

2002 - Summertime

2002 - To All the Girls

2003 - Do You Remember

2003 - She Wants Me ( Nick Carter ile)

2004 - One Better

2005 - Saturday Night

FİLM MÜZİKLERİ

Pokémon: İlk film (1999) - (Have Some) Fun with the Funk

The Little Vampire (2000) - Iko Iko

Rugrat'ler Paris'te (2000) - Life is a Party

Jimmy Neutron: Boy Genius (2001) - Leave it Up to Me, AC's Alien Nation, Go Jimmy Jimmy

The Princess Diaries (2001) - Little Bitty Pretty One

Popstar (2005) - Saturday Night (canlı), Enough of Me, I Want Candy (canlı), One Better (canlı), Do You Remember (canlı)

DİZİLER

Lizzie McGuire - Kendisi (1 bölüm, 2001) (TV)

Sabrina, the Teenage Witch - Kendisi (1 bölüm, 2001) (TV)

Liberty's Kids - Joseph Plumb Martin (2002) (TV) (ses)

Family Affair - Liam Curtis(1 bölüm, 2003) (TV)

7th Heaven - Harry (2 bölüm, 2004) (TV)

House of Carters - Kendisi (2006) (TV)

Grand Stand - Mitch (2007) (TV, devam ediyor)

FİLMLER

Fat Albert - Darren/çocuk (2004)

Popstar - JD McQueen (2005) (DVD)

Supercross - Owen Cole (2005)

I Want Someone to Eat Cheese With - Marty (09/21/2007)