Aaron Carter kimdir? Aaron Carter neden hayatını kaybetti?
ABD'li ünlü şarkıcı Aaron Carter genç yaşında hayatını kaybetti. Peki, Aaron Carter kimdir? Aaron Carter neden hayatını kaybetti?
90'lı yıllarda çocuk yıldız olarak şöhrete kavuşan ABD'li şarkıcı Aaron Carter hayatını kaybetti. Sanatçının ölümünün ardından yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ünlü sanatçının hayatından tüm ayrıntılar...
AARON CARTER KİMDİR?
Aaron Carter, 7 Aralık 1987'de ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tampa şehrinde, Tampa General Hospital isimili bir hastanede doğdu. İlkokulu Florida'da Frank D. Miles Elementary School isminde bir okulda okudu. İsmini büyük babasından alan Carter'in bir abisi (Backstreet Boys grubu üyesi) ve üç kız kardeşi ve babasının ilk evliliğinden olan Kadenn adında bir üvey kardeşi vardır. Bateri, piyano, gitar, saksafon gibi müzik aletleri çalabilen Carter'ın müziği genellikle hip-hop ve romantik balladlardan oluşuyordu. Sanatçı konserlerinde hiçbir müzik aleti çalmıyordu. Carter, müzik dünyasına henüz 7 yaşındayken atıldı. Sanatçı, Dead End adlı yerel bir müzik grubunda 2 yıl kadar baş vokalistlik yaptıktan sonra, ilk solo deneyimini Crush On You şarkısını seslendirerek yaşadı. Bu şarkıyı abisinin grubu Backstreet Boys'un 1997'deki Berlin konserinden önce seslendirdi ve yapımcıların dikkatini çekti. Ardından 1997 yılının sonbaharında sanatçıyla albüm kontratı yapıldı. İlk albümünden çıkan ilk single Crush On You oldu. Albüm Norveç, Danimarka, İspanya, Kanada ve Almanya'da altın sertifika aldı. Carter, birçok filmin müziğine de sesiyle katkıda bulundu. Bu filmler, Pokemon:İlk Film, Rugrat'ler Paris'te, The Princess Diaries gibi filmler oldu. İkinci albümü Come Get It 26 Eylül 2000'de ABD'de çıktı. Albüm ABD'de 1.5 miyondan fazla satarak üç kez platin sertifika kazandı. Albümü takiben 10 Ekim 2000'de kliplerinin ve bir konserinin bulunduğu bir DVD'si çıktı. Son albümü 2 Good 2 B True 2006 yılında çıktı.
AARON CARTER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ünlü şarkıcı Kaliforniya'daki evinde, küvette ölü bulundu. 34 yaşında hayatını kaybeden Carter'ı Lancaster'daki evine gelen temizlikçinin bulduğu, polise "küvette boğulduğu" ihbarı yapıldığı aktarıldı. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
ALBÜMLER
1997 - Aaron Carter
2000 - Aaron's Party (Come Get It)
2001 - Oh Aaron
2002 - Another Earthquake
2003 - Most Requested Hits
2006 - Come Get It: The Very Best of Aaron Carter
2006 - 2 Good 2 B True
TEKLİ ŞARKILAR
1997 - Crush on You
1998 - Crazy Little Party Girl
1998 - I'm Gonna Miss You Forever
1998 - Surfin' USA
1998 - Let The Music Heal Your Soul
1999 - Children of the World (yardım amaçlı single)
2000 - I Want Candy
2000 - Aaron's Party (Come Get It...)
2000 - That's How I Beat Shaq
2000 - The Clapping Song
2001 - Oh, Aaron
2001 - Not Too Young, Not Too Old
2001 - I'm All About You
2002 - Another Earthquake
2002 - Summertime
2002 - To All the Girls
2003 - Do You Remember
2003 - She Wants Me ( Nick Carter ile)
2004 - One Better
2005 - Saturday Night
FİLM MÜZİKLERİ
Pokémon: İlk film (1999) - (Have Some) Fun with the Funk
The Little Vampire (2000) - Iko Iko
Rugrat'ler Paris'te (2000) - Life is a Party
Jimmy Neutron: Boy Genius (2001) - Leave it Up to Me, AC's Alien Nation, Go Jimmy Jimmy
The Princess Diaries (2001) - Little Bitty Pretty One
Popstar (2005) - Saturday Night (canlı), Enough of Me, I Want Candy (canlı), One Better (canlı), Do You Remember (canlı)
DİZİLER
Lizzie McGuire - Kendisi (1 bölüm, 2001) (TV)
Sabrina, the Teenage Witch - Kendisi (1 bölüm, 2001) (TV)
Liberty's Kids - Joseph Plumb Martin (2002) (TV) (ses)
Family Affair - Liam Curtis(1 bölüm, 2003) (TV)
7th Heaven - Harry (2 bölüm, 2004) (TV)
House of Carters - Kendisi (2006) (TV)
Grand Stand - Mitch (2007) (TV, devam ediyor)
FİLMLER
Fat Albert - Darren/çocuk (2004)
Popstar - JD McQueen (2005) (DVD)
Supercross - Owen Cole (2005)
I Want Someone to Eat Cheese With - Marty (09/21/2007)
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