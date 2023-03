Costa Titch kimdir? Costa Titch hayatını nasıl kaybetti?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 18:38

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 18:38

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen Ultra Müzik Festivali'nde sahne alan Costa Titch, konser sırasında iki kere baygınlık geçirdikten sonra fenalaştı. Titch, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

COSTA TİTCH KİMDİR?



Costa Titch Güney Afrikalı rap şarkıcısıdır. Costa Titch Güney Afrikalı rap şarkıcısıdır. Gerçek ismi Constantinos Tsobanoglou olan genç sanatçı 28 yaşındaydı.



COSTA TİTCH NEDEN ÖLDÜ?

Costa Titch'in ailesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sanatçının ölümü doğrulandı, ancak ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.



COSTA TİTCH ŞARKILARI

1. Big Flexa

2. Activate

3. Big Flexa - Remix

4. Just Do It

5. Superstar

6. Goat

7. Areyeng

8. Super Soft

9. Ma Gang

10. Bula Sekele

11. Thembi

12. Next Up

13. Nkalakatha - Remix

14. Nkalakatha

15. Blessings

16. Uthini

17. Yizo Yizo

18. Big Deal

19. Durban Poison

20. Monate C

21. Wag 'N Bietjie

22. Made in Africa

23. Big Flexa (feat. C’Buda M, Alfa Kat, Banaba

24. Static

25. Big Flexa (Mixed)

26. Phezulu

27. Mpulele

28. Work

29. Ekse

30. ACTIVATE (Feat. Phantom Steeze & Alfakatlaygo

31. Holy Rain

32. 4am in Sandton

33. Up Every Night

34. Sugar

35. Great

36. Super Soft (feat. Jose Rocha) - Kooldrink & J

37. Always

38. Chi Vu

39. Areyeng (feat. Riky Rick & DJ Maphorisa)

40. Inside

41. Got It

42. Kuyabanda

43. Nazo

44. Kamo Mphela

45. Nomakanjani

46. Out Like A Light

47. Thembi (feat. Boity)

48. ACTIVATE Ft Phantom Steeze And Alfakatlaygo (

49. Activate Swag