Demet Akalın, marketleri 'teftişe' çıkacağını açıkladı: 'Tüm fiyatlar aklımda'

21 Aralık 2021 Salı, 11:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Aralık akşamı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kurda yaşanan hızlı yükseliş hakkında açıklama yapan Erdoğan, yeni bir sistemi devreye aldıklarını söyledi.

"Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz" diyen Erdoğan, "Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz başlıkla ifade etmek istiyorum.İnsanlarımız bankadaki TL varlığını mevduattan fazla ise bu getiriyi elde edecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak" dedi.

Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 18.40 seviyelerinden 13 seviyesinin altına kadar düştü. 20,80 seviyesindeki euro ise 18'in altına indi.

Yaşananların ardından Demet Akalın'dan da bir paylaşım geldi.

"MARKETLERİ TEFTİŞE GİDİYORUM"

Twitter hesabından art arda paylaşımlar yapan Demet Akalın, "Bir uyanıyoruz dolar 5 lira" dedi.

Kurdaki artışların ardından marketteki fiyatların artmasına dikkat çeken Akalın, "Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklıma" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde de Bulgarlar'ın Edirne'ye gelerek market raflarındaki ürünleri bitirmesi tepki göstererek "Buna bir çözümü olan?" demişti.