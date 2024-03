Dünyada sadece 80 kişide görülüyor: 12 günlük halini bile hatırlıyor!

Yayınlanma: 11.03.2024 - 14:49

Güncelleme: 11.03.2024 - 14:49

İnsanların herhangi bir şeyi unutamamalarına neden olan bir durum ve dünyada sadece 60-80 kişide bu hastalığa sahip olduğu düşünülüyor. Sonuç olarak Rebecca, ister on sekiz aylıkken gördüğü rüyalar olsun, ister doğumundan sadece 12 gün sonra arabada çekilmiş bir fotoğrafı olsun, hayatının her anını canlı ayrıntılarla hatırlayabiliyor!

Bored Panda'nın haberine göre; Rebecca, 12 günlük bebekken, babasının isteğiyle arabada fotoğrafının çekinme olayını şaşırtıcı bir biçimde şöyle anlatıyor; "Annemle babam beni arabanın sürücü koltuğuna taşıdı (babamın fikri) ve fotoğraf çekmek için oraya oturttu. Yeni doğmuş bir çocukken üstümdeki koltuk kılıfının ve direksiyon simidinin ne olduğunu merak ederdim. Gerçi o yaşta ayağa kalkıp bu tür ilginç nesnelerin ne olabileceğini keşfetme yeteneğini henüz geliştirmemiştim.

Tarihleyebildiğim en eski anım on iki günlük olduğum zamana aittir. Ailem beni arabanın sürücü koltuğuna taşıdı (babamın fikriydi) ve fotoğraf çekmek için beni oraya oturttu. Yeni doğmuş bir çocuk olarak üstümdeki koltuk kılıfının ve direksiyon simidinin ne olduğunu merak ederdim. Gerçi o yaşta ayağa kalkıp bu tür ilginç nesnelerin ne olabileceğini keşfetme yeteneğini henüz geliştirmemiştim.

2014 yılının ortalarında gazete okurken, dört yaşına gelmeden başımıza gelen kişisel olayları hatırlamamızın imkânsız olduğunu söyleyen bir yazıya rastladım. Makaleyi okumayı bitirdikten sonra 'bu ne saçmalık' diye düşündüm. Şu anda Hayatım Bir Bulmaca adlı bir kitap yazma sürecindeyim ve dört yaşına kadar olan olayların anıları çok uzun bir bölümü dolduruyor.

Hayatımın ilk yıllarında beşiğimde etrafımdaki oyuncaklara ve yanımdaki vantilatöre bakarak çok vakit geçirirdim. İlk doğum günümde günün nasıl geçtiğine dair hiçbir fikrim yoktu, tek bildiğim annemin bana kaşındıran saten bir elbise giydirdiği ve benim ağladığımdı. Ancak bunun benim özel günüm olduğu ve birçok insanın beni görmeye geleceği söylendi. Hâlâ anlamadım ama sonunda ağlamayı bıraktım. O gün ailem bana bir de Minnie Mouse peluş oyuncak verdi; bu oyuncağın yüzü beni korkutmuştu ama bunu söyleyemem. Yapabildiğim tek şey ağlamak ve onu gördüğümde onu uzaklaştırmaktı.

Yaklaşık 18 aylıkken (muhtemelen ikinci doğum günümden önce olduğu için henüz beşiğimden çıkmamıştım) ne zaman uykuya dalsam rüya görmeye başladım. O yaşta gerçekten her gece evden ayrılacağımı sanıyordum, bu yüzden uyurken annemi her zaman yanımda isterdim. İkinci doğum günümden hemen sonra kız kardeşim Jessica doğdu. O zamanlar kız kardeşin ne olduğunu anlamıyordum ve oyuncak trenimle oynamakla daha çok ilgileniyordum. Gerçi önümüzdeki yıl boyunca bazı yaramazlıklar yaptım, artık tek çocuk olmadığımı ve eski kıyafetlerimi ve oyuncaklarımı vermenin yanı sıra her şeyi kız kardeşimle paylaşmak zorunda kaldığımı anladım.

Dünyada HSAM (veya Yüksek Derecede Üstün Otobiyografik Bellek) adı verilen çok sıra dışı bir belleğe sahip olduğu tanımlanan yaklaşık 60 kişiden biri olduğum doğrudur. Bu beni hayatımın hiçbir gününü unutamayacak hale getiriyor ve ayrıca geçmişimi (duygusal olarak) net ayrıntılarla sürekli olarak yeniden yaşıyorum. Ancak biz HSAM'li olanlar, dört yaşın altındaki zamanlara ait anılara sahip olan yalnız değiliz. Aslında karşılaştığım insanların büyük çoğunluğunun, yeni yürümeye başlayan çocukken ailelerine bir kardeşlerini kabul etmelerinin yanı sıra erken doğum günü ve Noel kutlamalarına dair de farklı anıları var.

Ayrıca herhangi birinin gerçekten bir şeyi unutup unutmadığı da sorgulanabilir. Demans ve Alzheimer hastaları, erken aşamalarda, daha önce sonsuza kadar unutulmuş gibi görünen uzak anıları neredeyse her zaman kolaylıkla hatırlayabilirler. İlk başta Kısa Süreli Bellekleri zayıflıyor gibi görünüyor, ancak Uzun Süreli Bellekleri güçleniyor gibi görünüyor. Demansın ilerleyen aşamalarında hasar beyinde daha derinlere indiğinde, her türlü hatıra ortadan kayboluyor gibi görünüyor. Ancak şunu da eklemeliyim ki, bir huzurevini ziyaret ettiğimizde tam bir demans aşamasına ulaşmış, ancak kollarını iki yana açıp büyükannesiyle birlikte güvercinleri beslediğini söyleyen (ki gerçekten de öyle yapmıştı) bir kadına rastladık. erken çocukluk döneminde yaptı).

İnsan beyni ve anılarımızın nasıl çalıştığı hakkında keşfetmemiz gereken çok şey var. Birincisi beynimiz tüm varoluşumuzun kontrol merkezidir, ikincisi ise (bilinçli ve bilinçaltı) öğrendiğimiz her şeyi anılar oluşturur. Hepimizin sahip olduğu pek çok farklı türde hafıza vardır ve HSAM'a sahip olanlarımız, otobiyografik anıları yalnızca kesin ayrıntılarla hatırlayabilir. Otobiyografik anılar, yaşamımız boyunca (kişisel olarak) deneyimlediklerimizin hatıralarıdır.

