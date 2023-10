Ece Seçkin teşhis bile konulamayan hastalığını anlattı: 'Yedi ay işkence çektim'

Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:22

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:22

Şarkıcı Ece Seçkin, Sabah TV’de Senem Aydın’a konuk olduğu programda herkesi üzen bir açıklama yaptı. İki yıldır tedavi sürecinde olduğu ve yedi ay boyunca çok zor zamanlar geçirdiği hastalığını paylaşan Ece Seçkin'in o anları anlatırken yeniden yaşıyor gibi üzülmesi dikkat çekti.

21 Ekim'de İstanbul'da vereceği konser öncesi programda yaşadığı hastalığı açıklayan Ece Seçkin, iki yıldır zor bir tedavi süreci geçirdiğini paylaştı.

TEŞHİS KONULURKEN BİLE ÇOK ZORLANILDI

Sohbetleri sırasında kariyerinde yaşadığı zorluklardan ve çetrefilli süreçlerinden bahseden Ece Seçkin, yaşadığı her andan keyif aldığının altını çizmekten de çekinmedi. Bu durumu da 'Yorulduğum her an, döktüğüm her ter için mutluluk duyuyorum' şeklinde ifade etti.

Daha sonra hastalık serüveninden bahseden Ece Seçkin; kendisi açısından çok zor ve uzun bir süreç olduğunu, teşhis konulurken bile çok zorlanıldığını söyledi.

"7 AY İŞKENCE ÇEKTİM"

İdiyopatik kronik alerjisi olan Seçkin, yaşadığı durumun sebebinin bilinmediğini ve tanısının konulamadığını söyledi. Bu sebepten dolayı doğru tedaviye başlayamadıklarını dile getiren ünlü şarkıcı 7 ay boyunca işkence çektiğini dile getirdi:

'İdiyopatik kronik alerji, yani sebebi bilinmeyen, tanısı konulamayan… Çok kötü şekilde iki yıl sürdü. Rahatsızlığımın ne olduğunun bulunması biraz zor olduğu için doğru tedaviye başlayamamıştık. Ama sonra doktorumun teşhis koyması ve doğru tedaviyle hayatım kolaylaştı. Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik. Ve iki aydır o atakları geçirecek, hastanelik olacak şeyler yaşamadım. Çok dua ediyorum, bana da çok dua eden insan var. Hep mesajlar attılar, aradılar, onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten sabırla atlattık gibi gözüküyor.'

"HASTALIĞIMI PAYLAŞAMADIM ÇÜNKÜ..."

Hastalık sürecinde ağır ataklar geçirdiğini fakat bunu paylaşmaktan kaçındığını söyleyen Ece Seçkin, daha sonra düşündüğünde bunun tam tersini yapmak istediğini dile getirdi.

Yaşadığı süreçte sevenlerinin desteği ve vereceği moralle daha hızlı bir şekilde iyileşme imkanı bulabileceğini söyleyen Seçkin, 'Ama sonradan anlattım ve bak herkesin verdiği moral bana ne kadar iyi geldi ki iyileştim. Şu an iyiyim, her şey yolunda atlattık diyebiliriz' diyerek şimdilerde gayet iyi olduğunu paylaştı.