Emily in Paris'in başrolü Lily Collins'ten 'Prens Charles' itirafı: 'Kafasına telefon fırlattım'

09 Ocak 2022 Pazar, 12:07

"The Late Late Show with James Corden" adlı şov programına katılan Lily Collins, ünlü bir müzisyen olan babası Phil Collins'in The Prince's Trust Foundation'daki çalışmaları nedeniyle İngiliz kraliyet ailesiyle sık sık zaman geçirdiğini anlattı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Lily Collins, Prenses Diana'dan bir buket çiçek kaptığını belirterek, küçük bir çocukken İngiliz kraliyet ailesiyle geçirdiği zamanlarda pek çok haylazlık yaptığını söyledi. Şov programında ünlü oyuncu Collins'e, Prenses Diana'ya çiçek verirken çekilmiş bir fotoğrafı gösterildi.

Collins de fotoğraftan sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Diana'ya çiçek veriyorum ama o onları almaya çalıştığı anda çiçekleri geri çektim. Yani, tahmin edebileceğiniz gibi, odanın tüm havası bir anda değişti. Ama şirin bir elbise giymiş küçük bir kıza kim kızabilirdi ki?”

“KAFASINA TELEFON FIRLATTIM”

Kısa bir süre önce Charlie McDowell ile evlenen Lily Collins, Prens Charles ile oyun oynarken kafasına oyuncak bir telefon attığı anısını da izleyicilerle paylaştı:

"Babam The Prince's Trust Foundation ile çok iş yaptı ve ben İngiltere'de büyüdüm, bir İngilizim. Sanırım 2 yaşındaki bir çocuk olarak yaramaz şeyler yapma eğilimim vardı. Mesela daha çok küçükken Prens Charles'la birlikte oyuncaklarla oynadığımı söylediler. Oyun oynarken ona bir şeyler fırlatıyormuşum. Örneğin kafasına bir oyuncak telefon fırlatmışım. Bu da yine odanın tüm havasını değiştirdi.”

Bu hikayeler sonrası Corden, "Sürekli kraliyet ailesiyle mi takılıyordun?" diye sordu.

Collins'in babası, müzisyen Phil Collins, Prens Charles'ın hayır kurumu The Prince's Trust Foundation'ın elçiliğini yapıyor. 1976 yılında açılan hayır kurumu, 11 ila 30 yaş arasındaki gençlerin "ücretsiz kurslar deneyerek kariyerlerine başlamaları için gerekli araçları ve özgüveni bulmalarına" yardım etmeyi amaçlıyor.