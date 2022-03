Far Cry 6 ücretsiz nasıl oynanır? Kısa süreliğine tüm platformlarda ücretsiz

25 Mart 2022 Cuma, 17:31

Xbox, PlayStation ve bilgisayardaki oyun platformlarında rekabet kızıştıkça dönemsel olarak ücretsiz oyun kampanyası düzenleniyor. Oyun tutkunlarını çekmek isteyen oyun yapımcıları, oyunlarını kısa süreliğine ücretsiz yapıyor. Bu kapsamda Far Cry 6 tüm platformlarda kısa süreliğine ücretsiz indirilebilecek.

FAR CRY 6 FRAGMAN

FAR CRY 6 NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

Ubisoft, Far Cry 6 oyunu, 24-27 Mart 2022 tarihleri arasında Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 ve PC'de Epic Games Store ve Ubisoft Store üzerinden ücretsiz oynanabilecek. Far Cry 6 ücretsiz oynamak için bu platformlardan birine kayıt olmalı ve oyunun satın alma sayfasına gitmelisiniz.

Kampanya çerçevesinde oyunu indirmeniz için bir ücret istenmeyecek. 28 Mart 2022 itibarıyla ise oyunu oynamaya devam edebilmek için tam sürümü satın almanız gerekecek.

Normal zamanda Far Cry 6'nın Standard Sürümü 569 TL, Gold Sürümü 809 TL, Ultimate Sürümü 959 TL'den satılıyor.

THE VANISHING GÖREVİ DE ÜCRETSİZ OYUNA DAHİL

Ubisoft, ücretsiz hafta sonu ile aynı zamana denk gelecek şekilde tüm Far Cry 6 oyuncuları için 24 Mart 2022'de mevcut olacak yeni bir ücretsiz Stranger Things geçiş görevi The Vanishing'i de duyurdu. Resmi açıklamaya göre The Vanishing, Far Cry 6'da ilk kez bir dizi gizemli karakterin eşlik ettiği bir hayatta kalma oyunu sunacak.

Promosyon sırasında oyuncular, Far Cry 6'nın tüm ana içeriğine erişebilecek ve kaydedilen ilerlemelerini, oyunun ücretsiz olarak indirebilecekleri sürümüne aktarılabilecek. Ayrıca oyun hem tek oyunculu modda hem de multiplayer olarak çoklu oynanabilecek.

FAR CRY 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÜCRETSİZ?

* PlayStation: 23-30 Mart 2022 tarihleri arasında Standart ve Gold Sürüm yüzde 50, Season Pass yüzde 35 indirimli

* Xbox: 24-28 Mart 2022 tarihleri arasında oyunun tüm sürümlerinde yüzde 50 ve Season Pass yüzde 35 indirimli

* Ubisoft Store: Mart ayının sonuna kadar Bahar İndirimi kapsamında yüzde 50'ye varan indirim

* Epic Games Store: Oyunun standart, Gold, Deluxe ve Ultimate sürümlerinde yüzde 50 ve Season Pass'te yüzde 35 indirim olacak. Aynı zamanda Vaas: Insanity DLC için yüzde 35 indirimli ve Pagan: Control DLC için ise yüzde 25 indirimli

* Stadia: 24-31 Mart 2022 tarihleri ??arasında oyunun standart, Gold ve Ultimate sürümlerinde yüzde 50 indirim ve Season Pass'te yüzde 35 indirim sunulacak. Deluxe Edition ise 31 Mart 2022'ye kadar yüzde 40 indirimli

FAR CRY 6 KONUSU NE?

Oyun, oğlu Diego'yu (Anthony Gonzalez) kendi kuralına uyması için yetiştiren 'El Presidente' Anton Castillo (Giancarlo Esposito tarafından canlandırılan) tarafından diktatörlük olarak yönetilen hayali bir Karayip adası olan Yara'da geçiyor. Oyuncu, Castillo ve rejimini devirmeye çalışan gerilla savaşçısı Dani Rojas rolünü üstlenir.

FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

* 1080p çözünürlük 30 fps için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460

Ekran Kartı: AMD RX 460 ya da NVIDIA GeForce GTX 960

RAM: 8 GB

Depolama: 60 GB

* 1080p çözünürlük 60 fps için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-7700

Ekran Kartı: AMD RX VEGA64 ya da NVIDIA GeForce GTX 1080

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB

* 1440p çözünürlük 60 fps için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-9700K

Ekran Kartı: AMD RX 5700XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)

* 1440p çözünürlük 60 fps ve ışın izleme teknolojisi için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X ya da Intel Core i5-10600K

Ekran Kartı: AMD RX 6900XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3070

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)

* 4K çözünürlük 60 fps ve ışın izleme teknolojisi için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X ya da Intel Core i7-10700K

Ekran Kartı: AMD RX 6800 ya da NVIDIA GeForce RTX 3080

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)