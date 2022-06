26 Haziran 2022 Pazar, 13:22

İspanyol kulüp Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles FC'ye transfer oldu. Real Madrid ile 9 yıllık macerasını tamamlayan Gareth Bale'in yeni adresi açıklandı. Galli futbolcu, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu. Tecrübeli yıldız, Los Angeles ile 1 yıllık kontrat imzaladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Gareth Bale, "Yakında görüşmek üzere Los Angeles" ifadelerini kullandı. Gareth Frank Bale kimdir? Gareth Frank Bale hangi takımlarda oynadı? Gareth Frank Bale başarıları neler?

KULÜP KARİYERİ

SOUTHAMPTOM

16 yaş 275 günlükken, 17 Nisan 2006'da Southampton adına ilk maçına çıktığında Southampton takımı adına forma giyen en genç ikinci futbolcu (Theo Walcott'tan sonra) oldu. Southampton'ın Millwall'ı 2-0 yendiği o karşılamanın tamamında oynadı. 6 Ağustos 2006'da Bale ilk golünü durumu 1-1'e getiren bir frikik golüyle Derby County'e karşı attı. Maç 2-2 sonuçlandı.

2006-07 sezonunun ikinci maçında diğer bir frikik golünü St.Mary Stadı'nda Coventry City takımına karşı attı. Bale'in "frikik uzmanlığı" ünü West Bromwich Albion'a attığı golle daha da arttı. 16 Aralık 2006 itibarıyla Bale Sunderland, Hull ve Norwich City'ye attığı birer golle gol sayısını beşe çıkardı.

Aralık 2006 da Carwyn James Ödülü olarak bilinen BBC11 Galler Yılın Genç Sporcusu ödülünü kazandı. Daha sonra Tottenham'a transfer oldu. Burada 7 gole ulaştı fakat esas olarak Inter'e 4-3 yenildikleri maçta dikkatleri üzerine çekmiştir.

TOTTENHAM HOTSPUR

6 sene boyunca Tottenham Hotspur'da forma giydi. Sol kanat dışında, sağ kanat ve forvet arkası mevkiinde de oynadı. Üstün başarısı ile herkesin dikkatini çeken Bale, 1 Eylül 2013 tarihinde 100 milyon euro bonservis ücretiyle Real Madrid'e transfer olarak Cristiano Ronaldo'nun "en pahalı futbolcu" olma unvanını elinden aldı. Transferi hem Tottenham hem de Real Madrid kulüplerinin resmi sitesinden duyuruldu.

REAL MADRİD

1 Eylül 2013 tarihinde Bale, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer ücreti olarak Tottenham'a 100 milyon euro ödendi. Bale yaptığı ilk açıklamada: "Benim için Real Madrid'de oynamak büyük bir düştü ve gerçekleşti" sözlerini kullandı.

14 Eylül 2013 tarihinde, Villareal ile yapılan lig maçında Real Madrid adına ilk kez forma giydi. İlk golünü de bu maçta kaydetti. Fakat maç 2-2 berabere sonuçlandı.

17 Eylül 2013 tarihinde, Galatasaray ile karşılaşan Real Madrid'de oyuna ikinci yarı Isco'nun yerine girerek Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Liginde forma giymiş oldu. 5 Kasım 2013 tarihinde, Juventus ile karşılaşılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi golünü bu maçta attı. Maç 2-2 berabere sonuçlandı. Bale 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının uzatma dakikalarında bir gol atarak takımının kupayı kazanmasına katkıda bulunmuştur.

TOTTENHAM HOTSPUR (KİRALIK)

19 Eylül 2020 tarihinde Bale, kiralık olarak Tottenham Hotspur'a geri dönmüştür.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

26 Mayıs 2021'de EURO 2020'den sonra millî takımı bırakacağını açıkladı.

BAŞARILARI

* Southampton

* FA Premier Academy League: 2006

* Championship Yılın Takımı: 2007

* Tottenham Hotspur

* EFL Cup ikinciliği: 2009

* Real Madrid

* Copa del Rey: 2014

* UEFA Şampiyonlar Ligi: 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22

* UEFA Süper Kupası: 2014, 2016, 2017

BİREYSEL

* Football League Young Player of the Year: 2007

* FAW Young Player of the Year: 2007

* E.ON Player of the Round 2010 - 5th Round and 6th Round

* Premier League Ayın Futbolcusu: Nisan 2010

* Tottenham Hotspur Futbol Kulübü 'Yılın Genç Futbolcusu': 2009-2010

* Galler Yılın Futbolcusu Ödülü: 2010

* İngiltere Yılın Oyuncusu Ödülü: 2011

* İngiltere Yılın Futbolcusu Ödülü: 2013

* İngiltere Yılın Genç Futbolcusu Ödülü: 2013

* FIFA Kulüpler Dünya Kupası gol kralı: 2018

* FIFA Kulüpler Dünya Kupası Altın Top: 2018