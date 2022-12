Kardashian ailesinin en büyük 10 skandalı

29 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

'Keeping Up With Kardashians' realite şovunun hâlâ yeni sezonları çekiliyor. Polemikler ve skandallarını gelir kapısına çeviren medyatik aile, yıllardır tüm hayatını kameralar önünde yaşıyor.

Kardashianların skandallarına sürekli bir yenisi eklense de üstünden yıllar geçmesine rağmen unutulmayacak bazı magazin olayları var...

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, bunlardan bazıları şöyle:

KIM KARDASHIAN'IN 2006'DAKİ SEKS KASEDİ

Keeping Up With The Kardashians'tan önce Kim'in seks kasedi vardı.

Kardashian ailesi magazin gündemini domine etmeye başlamadan önce Kim Kardashian, sosyetenin ünlü isimlerinden Paris Hilton'un yakın arkadaşı ve asistanıydı.

2006'da o dönemki rapçi sevgilisi Ray J'le seks kaseti basına sızdırılan Kim, bir anda medyanın odağı haline geldi. Kardashian ailesine dair bir realite şov yapma teklifi de seks kasetinin yarattığı popüleriteden sonra yapıldı.

KIM KARDASHIAN'IN NBA YILDIZIYLA "DÜZMECE" EVLİLİĞİ

Kim, 20 Ağustos 2011'de NBA yıldızı Kris Humphries'le evlendi. Çift, sadece 7 ay flörtleştikten sonra nişanlanmıştı. Gösterişli bir düğünle dünya evine giren Kim'in bu evliliği sadece 72 gün sürdü.

O dönem Daily Mail'in elde ettiği boşanma belgelerinde Kim'in People dergisinden nişan fotoğrafları için 1,1 milyon dolar aldığı; bekarlığa veda partisini Las Vegas'taki belli bir mekanda yaparak 90 bin dolar ve düğünü realite şovlarında yayımlayarak da 1 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

Bunun ardından uzun süre evliliğin "düzmece" olduğu konuşuldu.

KIM KARDASHIAN'IN MARKA TANITIMI İÇİN CİLDİNİ KOYULAŞTIRMASI

Kim, 2017'de markasının kontür kitlerini tanıtmak için objektiflerin karşısına geçti. Reklam kampanyası için ten rengini koyulaştıran realite yıldızı büyük tepki topladı.

Özellikle siyahların sert eleştirileriyle karşılaşan Kim, "siyah olmamasına rağmen öyle davranmakla" suçlandı.

KİM KARDASHİAN'IN "BUGÜNLERDE KİMSE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR" AÇIKLAMASI

Kim Kardashian'ın Mart 2022'de Variety'ye yaptığı açıklamalar büyük tepki toplamıştı.

İş kadınlarına tavsiye vermeye çalışan Kim şöyle demişti:

"Bugünlerde kimse çalışmak istemiyor gibi görünüyor. Etrafınızı çalışmak isteyen kişilerle doldurmalısınız. İyi bir iş ortamınız olsun, işe gidin ve çalışın!"

Piyasaya sürdüğü markaların başarısında ünlü olmasının payı yokmuş gibi konuşan Kim'in açıklamaları, çalışan kadınlardan sert eleştiriler almıştı. Kısa süre sonra Kim, özür dilemişti.

KHLOE KARDASHıAN'IN PHOTOSHOPSUZ FOTOĞRAFINI İNTERNETTEN KALDIRTMASI

Bu yılın başında Khloe, üstünde düzenleme yapılmayan bir fotoğrafının internette yayılmasıyla gündeme geldi. Olayın ardından Khloe'nin avukatları hemen harekete geçti ve "izinsiz" yayılan bu fotoğrafı her yerden kaldırtmayı başardı.

Üstünde oynama yapılmayan fotoğrafların ortaya çıkması karşısında bu kadar sert aksiyon alan Khloe, "gerçekdışı güzellik standartlarını" güçlendirmekle suçlandı.

TRISTAN THOMPSON'IN KHLOÉ KARDASHIAN'LA BİRLİKTEYKEN BAŞKASINI HAMİLE BIRAKMASI

Çiftin arası ilk kez 2 Aralık 2021'de doğum yapan fitness eğitmeni Maralee Nichols'ın bebeğin babasının Thompson olduğunu iddia etmesiyle açılmıştı.

Ardından Thompson, Kardashian'la sevgiliyken Nichols'la cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Ocakta yapılan babalık testinin Nichols'ın iddialarını doğrulamasının ardından çift ayrılmıştı.

Bunun üstüne, artık birlikte olmayan çiftin taşıyıcı anneden bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Çiftin bebeği ağustosta dünyaya geldi fakat Tristan ve Khloe ayrı yaşamaya devam etti.

KYLIE JENNER'IN DUDAK DOLGUSU YAPTIRMADIĞINI ÖNE SÜRMESİ

Keeping Up With The Kardashians'ın ilk sezonu yayımlandığında Kylie Jenner henüz 10 yaşındaydı. 2015'te 17 yaşına giren Kylie, o yıl alışılmışın dışında dolgun dudaklarıyla kameraların karşısına çıktı.

Ailenin küçük kızı, bir süre dudak dolgusu yaptırdığını reddetti ve makyaj hilesi uyguladığını söyledi.

Kylie, bu iddiasında ısrarcı olmadı ve senenin sonuna doğru "geçici" dudak dolgusu yaptırdığını kabul etti.

KENDALL JENNER'IN "GERÇEKLERDEN KOPUK" PEPSI REKLAMI

Model Kendall Jenner, 2017'de Pepsi reklamında oynadı. Reklamda Kendall, Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter) protestolarının ortasına dalıyor, polisin karşısında Pepsi kutusu açarak ortamı yatıştırıyordu.

ABD'de protestoların ciddi boyutlara ulaştığı günlerde Kendall'ın bu reklamı "gerçeklerden kopuk" ve "duyarsız" olmakla suçlandı. Hem Pepsi hem de Kendall büyük tepki topladı.

Söz konusu reklam kısa süre sonra yayından kaldırıldı.

KYLIE JENNER'IN ŞİRKETİNE DAİR VERİLERİ ŞİŞİRDİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASI

Forbes, 2019'da Kylie Jenner'a en genç milyarder olma unvanını verdi fakat bir süre sonra Kylie'nin adı listeden çıkarıldı.

Kylie'nin temsilcilerinin dergiye şişirilmiş şirket verilerini verdiği ve gelirinin aslında 900 milyon doların "biraz altına" olduğu öğrenildi.

KYLIE JENNER'IN DERMATOLOGLARIN UYARISINA RAĞMEN SATIŞINA DEVAM ETTİĞİ YÜZ PEELİNGİ

Kylie Jenner, 2019'da piyasaya sürdüğü cevizli yüz peelinginin uzun süre reklamını yaptı. Realite şov yıldızı, bu ürünün her gün kullanılabileceğini ve kendi cildine çok iyi geldiğini vurguladı.

Ürünün yaygınlaşmasının ardından dermatologlar birtakım uyarılarda bulunmaya başladı ve cevizin hassas ciltler için riskli olduğunu vurguladı.

Konu o dönem çok tartışılsa da, Kylie ürünü piyasadan çekmedi.