Elisabeth Moss kimdir, kaç yaşında, nereli? Elisabeth Moss hangi filmlerde oynadı?
Elisabeth Moss ve Haluk Bilginer aynı dizide rol aldı. Peki, Elisabeth Moss kimdir, kaç yaşında, nereli? Elisabeth Moss hangi filmlerde oynadı?
Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu olan Haluk Bilginer, The Handmaid's Tale (Damızlık Kızın Hikâyesi) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre Ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı. Bu gelişmeyle birlikte Elisabeth Moss'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ELİSABETH MOSS KİMDİR?
Elisabeth Moss, 24 Temmuz 1982'de ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde doğdu. Öne çıkan rolleri arasında NBC'de yayınlanan The West Wing (1999-2006) dizisinde Başkan Josiah Bartlet'in en küçük kızını canlandırdığı Zoey Bartlet rolü; AMC'de yayımlanan Mad Men (2007-2015) dizisinde canlandırdığı ve altı Emmy Ödülü ile bir Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilen Peggy Olson rolü; BBC'de yayınlanan Top of the Lake (2013, 2017) mini serisinde canlandırdığı ve Altın Küre Mini Dizi veya TV Filminde En İyi Kadın Oyuncu ödülü'nü kazandıran Dedektif Robin Griffin rolü, Hulu'da yayınlanan The Handmaid's Tale dizisinde canlandırdığı ve Drama Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Emmy Ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama (TV) Ödülü'nü kazandıran Offred rolü yer almaktadır.
Moss, Girl, Interrupted, Virgin, Listen Up Philip, The One I Love, Truth, Queen of Earth ve The Square filmlerindeki performansları ile de bilinir. Broadway'deki tiyatro çalışmaları arasında David Mamet'in Speed the Plow adlı oyunu ve En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne aday gösterildiği Wendy Wasserstein'in The Heidi Chronicles oyunu yer almaktadır.
ELİSABETH MOSS'UN ÖZEL YAŞAMI
Elisabeth Moss, 2009'da Fred Armisen'le evlendi. Çiftin evlilikleri 2011'da sona erdi.
ELİSABETH MOSS'UN FİLMOGRAFİSİ
1991 Suburban Commando
1993 Once Upon a
1993 Recycle
1994 Imaginary Crimes
1995 Separate Lives
1995 The Last Supper
1997 A Thousand Acres
1998 Angelmaker
1999 The Joyriders
1999 Mumford
1999 Anywhere but Here
1999 Girl, Interrupted
2002 West of Here
2002 Heart of America
2003 Temptation
2003 Virgin
2003 The Missing
2005 Bittersweet Plac
2007 The Attic
2007 They Never Found Her
2007 Day Zero
2007 Honored
2008 El camino
2008 New Orleans, Mon Amour
2009 Did You Hear About the Morgans
2010 A Buddy Story
2010 Get Him to the Greek
2011 Green Lantern: Emerald Knights
2012 Smoking/Non-Smoking
2012 Darling Companion
2012 On the Road
2014 Listen Up Philip
2014 The One I Love
2015 Queen of Earth
2015 Meadowland
2015 Truth
2015 High-Rise
2016 The Free World
2016 Chuck
2017 Mad to Be Normal
2017 Kare
2018 The Seagull
2018 The Old Man and the Gun
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