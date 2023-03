Elisabeth Moss kimdir, kaç yaşında, nereli? Elisabeth Moss hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:23

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:23

Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu olan Haluk Bilginer, The Handmaid's Tale (Damızlık Kızın Hikâyesi) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre Ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı. Bu gelişmeyle birlikte Elisabeth Moss'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ELİSABETH MOSS KİMDİR?

Elisabeth Moss, 24 Temmuz 1982'de ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde doğdu. Öne çıkan rolleri arasında NBC'de yayınlanan The West Wing (1999-2006) dizisinde Başkan Josiah Bartlet'in en küçük kızını canlandırdığı Zoey Bartlet rolü; AMC'de yayımlanan Mad Men (2007-2015) dizisinde canlandırdığı ve altı Emmy Ödülü ile bir Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilen Peggy Olson rolü; BBC'de yayınlanan Top of the Lake (2013, 2017) mini serisinde canlandırdığı ve Altın Küre Mini Dizi veya TV Filminde En İyi Kadın Oyuncu ödülü'nü kazandıran Dedektif Robin Griffin rolü, Hulu'da yayınlanan The Handmaid's Tale dizisinde canlandırdığı ve Drama Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Emmy Ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama (TV) Ödülü'nü kazandıran Offred rolü yer almaktadır.

Moss, Girl, Interrupted, Virgin, Listen Up Philip, The One I Love, Truth, Queen of Earth ve The Square filmlerindeki performansları ile de bilinir. Broadway'deki tiyatro çalışmaları arasında David Mamet'in Speed the Plow adlı oyunu ve En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne aday gösterildiği Wendy Wasserstein'in The Heidi Chronicles oyunu yer almaktadır.

ELİSABETH MOSS'UN ÖZEL YAŞAMI

Elisabeth Moss, 2009'da Fred Armisen'le evlendi. Çiftin evlilikleri 2011'da sona erdi.

ELİSABETH MOSS'UN FİLMOGRAFİSİ

1991 Suburban Commando

1993 Once Upon a

1993 Recycle

1994 Imaginary Crimes

1995 Separate Lives

1995 The Last Supper

1997 A Thousand Acres

1998 Angelmaker

1999 The Joyriders

1999 Mumford

1999 Anywhere but Here

1999 Girl, Interrupted

2002 West of Here

2002 Heart of America

2003 Temptation

2003 Virgin

2003 The Missing

2005 Bittersweet Plac

2007 The Attic

2007 They Never Found Her

2007 Day Zero

2007 Honored

2008 El camino

2008 New Orleans, Mon Amour

2009 Did You Hear About the Morgans

2010 A Buddy Story

2010 Get Him to the Greek

2011 Green Lantern: Emerald Knights

2012 Smoking/Non-Smoking

2012 Darling Companion

2012 On the Road

2014 Listen Up Philip

2014 The One I Love

2015 Queen of Earth

2015 Meadowland

2015 Truth

2015 High-Rise

2016 The Free World

2016 Chuck

2017 Mad to Be Normal

2017 Kare

2018 The Seagull

2018 The Old Man and the Gun