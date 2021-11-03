İbrahim Tatlıses: ‘Ohh 4. aşımı da oldum şükür’

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 16:48
İbrahim Tatlıses: ‘Ohh 4. aşımı da oldum şükür’
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Sanatçı İbrahim Tatlıses, 4. doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını yaptırmak için İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tatlıses, hastanenin başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel'i de makamında ziyaret etti.

"AŞIDAN KORKMAYIN!"

Öncel'in 4. doz Covid-19 aşısı olma önerisine olumlu yanıt veren ünlü şarkıcıya sağlık çalışanları aşı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, gönderisine "Aşıdan korkmayın, aşı sizden korksun! Ohh 4. aşımı da oldum şükür." notunu düştü.



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