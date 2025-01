İki kez Oscar'a aday gösterilen en genç oyunculardan biri: Timothée Chalamet ilklere imza atıyor

Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:58

Güncelleme: 25.01.2025 - 11:59

Nobel Edebiyat Ödülü, Grammy, Altın Küre ve Pulitzer sahibi efsanevi müzisyen ve yazar Bob Dylan’ın hayatını anlatan "A Complete Unknown" (Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez) filminde başrolü üstlenen Timothée Chalamet, performansıyla 97. Oscar Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında aday gösterildi.

2017 yapımı "Call Me By Your Name" (Beni Adınla Çağır) filmindeki rolüyle aynı kategoride adaylık kazanan Chalamet, bu başarıyla Oscar tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

İKİ KEZ ADAY GÖSTERİLEN EN GENÇ OYUNCULARDAN BİRİ



Altın Küre adaylığının ardından Akademi Ödülleri’nde de yer bulan 29 yaşındaki ABD’li aktör, Oscar tarihinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde iki kez aday gösterilen en genç ikinci isim oldu.

Oscar tarihindeki bu unvan, 1955 yapımı "East of Eden" ve 1956 yapımı "Giant" filmleriyle üst üste iki yıl adaylık kazanan ve 30 Eylül 1955’te hayatını kaybeden James Dean’e ait. Dean, bu kategoride aday gösterilen en genç isim unvanını halen elinde bulunduruyor.

ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?



Timothée Chalamet, 97. Oscar Ödülleri’nde Adrien Brody (The Brutalist), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave) ve Sebastian Stan (The Apprentice) ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü için yarışacak.

Hollywood’un parlayan yıldızlarından biri olan Chalamet’nin performansı, 25 Mart 2025’te Dolby Theatre’da düzenlenecek törende değerlendirilip sonuçlanacak. Ödül töreni, tüm dünyada büyük bir heyecanla bekleniyor.