Yönetmen İlker Canıklıgil son zamanlarda oldukça çok merak ediliyor. Birçok yurttaş İlker Canıklıgil'in kim olduğunu merak ediyor. Peki İlker Canıklıgil kimdir? İlker Canıklıgil kaç yaşında? İlker Canıklıgil nerede çalışıyor? İlker Canıklıgil hangi üniversitede hoca?

İLKER CANIKLIGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesi aslen Samsunludur. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini sürdürürken 1992 yılında Nöbetçi, 1994 yılında Ağaç ve 1995 yılında Uçmak İstiyorum isimli üç kısa film çekti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde ders vermeye başladı. 2005 yılında kurgucu Walter Murch'ün The Blink of An Eye (Göz Kırparken) isimli kitabını Türkçeye çevirdi. 2006 yılında akademiden istifa etti, aynı yıl Ecinniler isimli dizinin pilot bölümünü yönetti ve kurgusunu yaptığı Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü aldı. 2007 yılında Dijital Video ile Sinema isimli bir kitap çıkardı. 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı. 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve Youtube kanalı FluTV'de içerik üretmeye başladı.



İLKER CANIKLIGİL KAÇ YAŞINDA?

İlker Canıklıgil 1972 doğumludur. Yani ilker Canıklıgil 51 yaşındadır.

İLKER CANIKLIGİL NEREDE ÇALIŞIYOR?

İlker Canıklıgil uzun yıllar boyunca film akademilerinde ve üniversitelerin radyo televizyon bölümlerinde dersler vermiştir. Ancak daha sonra buralardan istifa ederek 2019 yılından bu zamana kadar FluTV adlı YouTube kanalında içerikler sunmaktadır.

İLKER CANIKLIGİL HANGİ ÜNİVERSİTEDE HOCA?

İlker Canıklıgil, Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi vermiştir. Ancak şu an hiçbir üniversitede çalışmamaktadır.