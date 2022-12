Julia Reichert kimdir? Julia Reichert neden hayatını kaybetti?

04 Aralık 2022 Pazar, 14:31

Yenilikçi yaklaşımlarıyla bilinen ve sinemaya yeni bir soluk getiren Julia Reichert hayatını kaybetti. Julia Reichert'in yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ayrıntılar...

JULİA REİCHERT KİMDİR?

Asıl adıyla Julia Bell Reichert, 16 Haziran 1946'da ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Bordentown şehrinde doğdu. Kasap bir babanın ve hemşire bir annenin kızı olan, Reichert ailenin dört çocuğundan biriydi. Reichert'in genç yaşlarında fotoğrafçılığa hayranlığı vardı. 1964'te Bordentown Bölge Lisesi'nden mezun olan Reichert, 1964'te t Antioch Koleji'ne kaydoldu ve 1967 yazında otostopla California'ya gittiğinde okulu bıraktı. 1968'de Antioch'a döndü ve 1970'te Belgesel Sanatları bölümünden mezun oldu.

1969'da Reichert, ABD'deki ilk açıkça feminist radyo programı olan WYSO'da ''The Single Girl''ü yarattı ve sundu. Reichert daha sonra ''kız'' kelimesinin yanlış olduğunu düşünerek ''Sisters, Brothers, Lovers, Listen'' olarak şovu yeniden adlandırdı. 1970'te üretilen ve 1971'de vizyona giren Growing Up Female'nin Jim Klein ile birlikte yönetmenliğini üstlendi. Kadınların altı farklı yaşta sosyalleşmesini anlatan film, Modern Kadın Kurtuluş Hareketi'nin ilk uzun metrajlı belgeseli oldu ve 2011'de Kongre Kütüphanesi tarafından Ulusal Film Sicili'ne seçildi.

Reichert, Union Maids, Seeing Red: Stories of American Communists, The Last Truck: Closing of a GM Plant ve American Factory filmleriyle dört kez Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. İki kez Primetime Emmy Ödülü sahibi, iki kez Peabody Ödülü adayı oldu.

Reichert, İşçi ve İşçi Sınıfı Tarihi Derneği'nden (LAWCHA) Emek ve İşçi Sınıfı Tarihine Üstün Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu. Wright Eyalet Üniversitesi'nde Tiyatro, Dans ve Sinema Filmleri Bölümü'nde fahri profesörlük yapan Reichert, Uluslararası Belgesel Derneği, Full Frame Belgesel Film Festivali ve Hot Docs Film Festivali'nden Yaşam Boyu Başarı ödülleriyle onurlandırıldı. Aynı zamanda Chicken & Egg Pictures Çığır Açan Ödülü'nün de sahibi oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Reichert'in 1986 yılında boşandığı Jim Klein'dan bir kızı vardı. 1987'de Steven Bognar ile evlendi.

JULİA REİCHERT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Julia Reichert'in, Yellow Springs'teki evinde mesane ve diğer organları etkileyen bir kanser türü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

JULİA REİCHERT'İN FİLMOGRAFİSİ

Growing Up Female (1971)

Methadone: An American Way of Dealing (1975, James Klein ile)

Union Maids (1976, James Klein ile)

Seeing Red: Stories of American Communists (1983, James Klein ile)

Emma and Elvis (1992)

The Dream Catcher (1999)

A Lion in the House (2006, Steven Bognar ile)

The Last Truck: Closing of a GM Plant (2009, Steven Bognar ile)

Sparkle (2012, Steven Bognar ile)

Making Morning Star (2015, Steven Bognar ile)

American Factory (2019, Steven Bognar ile)

9to5: The Story of a Movement (2020, Steven Bognar ile)

8:46 (2020, Steven Bognar ile)

Dave Chappelle: Live in Real Life (2021, Steven Bognar ile)