Kahvaltılarda 1 adet tüketerek B12 vitamininizi artırın!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 20:42

Güncelleme: 28.04.2024 - 20:42

B12 vitamini, sinir sistemi sağlığı üzerinde önemli bir rol oynayan ve sıkça karşılaşılan bir eksiklik durumu olan bir vitamindir. Bu vitamini yeterli miktarda alamamak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. B12 vitamini eksikliği, anemi (kansızlık), sinir hasarı, bellek sorunları ve diğer sağlık komplikasyonlarına neden olabilir.

Yumurta, sağlık için gerçekten çok faydalı olan güçlü bir süper gıdadır. İçeriğinde bulunan B12 vitamini sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu etkileri olduğu bilinen bu mucizevi besin, aynı zamanda kas ve iskelet sisteminin temel yapı taşlarından biridir. Peki, kahvaltılarda 1 adet tüketerek B12 vitamininizi artıracak olan bu gıdanın vücuda etkileri nelerdir? İşte mucizevi besin yumurta ve faydaları...

B12 KAYNAĞI SÜPER BESİN: YUMURTA

Yumurta, B12 vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Günlük bir yumurta tüketmek, vücudunuzdaki B12 depolarını doldurarak çeşitli hastalıkların önüne geçebilir. Özellikle kaz ve ördek yumurtaları, daha yüksek miktarda B12 vitamini içerir.

Yumurtanın sarısı, beyazına göre daha fazla fayda sağlar. Yumurta sarısında, demir, fosfor, potasyum gibi minerallerin yanı sıra B12, B9, B2, B1, A ve E vitaminleri bulunur. Bu besin öğeleri, genel sağlığı desteklemek için önemli olan birçok vitamin ve minerali içerir.

B12 vitamini, vücut için hayati öneme sahip bir besin öğesidir. Sinir sistemi sağlığını destekler, hücrelerin normal fonksiyonlarını sürdürmesine yardımcı olur ve DNA sentezinde rol oynar. Yumurta gibi B12 vitamini içeren besinleri düzenli olarak tüketmek, sağlıklı bir yaşam için önemlidir.

Yumurta tüketimi, vücuda yüksek kalitede protein sağlamanın yanı sıra, B12 vitamini gibi birçok önemli besin öğesini de içerir. Sağlıklı bir diyet için düzenli olarak yumurta tüketmek, genel sağlığı desteklemek ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiler sağlamak açısından önemlidir.

B12 EKSİKLİĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bu vitamin eksikliği özellikle yaşlı bireylerde sıkça görülürken, hayvansal gıdaları tüketmeyen vejetaryenlerde de sıkça karşılaşılabilir. Ayrıca, B12 eksikliği, iltihaplı bağırsak hastalıkları (örneğin Crohn hastalığı), gut hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları olan kişilerde bu eksikliği tetikleyebilir.

B12 vitamini, vücudun doğal olarak üretemediği ve dışarıdan alınması gereken bir vitamindir. Hayvansal kaynaklar (et, balık, süt ürünleri, yumurta) B12 vitamini için en iyi kaynaklardır. Bu nedenle, vejetaryen veya vegan beslenenlerin B12 takviyeleri kullanmaları önerilir.

Yaşlılık, sindirim sistemi rahatsızlıkları veya hayvansal gıdaları tüketmeme gibi durumlar B12 vitamini eksikliğini artırabilir. B12 eksikliği, anemi (kansızlık), sinir hasarı ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, bu risk altındaki kişilerin düzenli olarak B12 vitamini düzeylerini kontrol ettirmesi ve gerekirse takviye alması önemlidir.

YUMURTANIN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

1. Yüksek besin değeriyle tok tutar:

Yumurta, başta protein olmak üzere yüksek besin değerine sahip bir besin olarak kabul edilir. Bu etkisi sayesinde gün içinde kişiyi tok tutar ve kilo kontrolü yapmak isteyenlerin en büyük destekçilerinden biridir.

2. Yumurta güçlü bir protein, vitamin ve antioksidan kaynağıdır:

Yumurtanın içeriğinde yüksek oranda protein, vitamin ve antioksidan bulunur. Vitaminlerin başında A, D, E ve B6 vitaminleri gelir. Bu protein, vitamin ve antioksidan içerikleri sayesinde yumurtanın sayısız faydası söz konusudur.

3. Kalp sağlığını destekleyebilir:

Günde ortalama 1 yumurta yiyen kişilerde kalp hastalıkları riskinin, yemeyenlere göre azaldığı görülmüştür.

4. Yumurta göz hastalıkları riskini düşürür:

Özellikle yumurta sarısı, makula dejenerasyonu ve kataraktın önlenmesinde pay sahibi olan büyük miktarda karoten içerir. Karotenin yanı sıra yumurtada göz sağlığına iyi gelen A vitamini bulunur.

5. Trigliserid seviyesini azaltır:

Omega 3 yağ asitleri içeren yumurta, vücuttaki trigliserid seviyelerini düşürmeye yardımcı olan bir besindir.

6. HDL (İyi kolesterol) düzeyini artırır:

Vücuttaki iyi kolesterol olarak bilinen HDL, günde en az 1 yumurta tüketimiyle birlikte artar. Yumurta tüketimiyle birlikte artan HDL değerleri kalp hastalıkları riskini de azaltabilir. Ancak aşırı yumurta tüketimi aynı zamanda LDL (kötü kolesterol) düzeylerini de artırabilir. Bu noktada doktora danışarak hareket etmek de fayda vardır.

7. Betain ve kolin sayesinde beyin sağlığına iyi gelerek felç riskini azaltır:

Özellikle hamileler ve emziren anneler için önemli bir kaynak olan betain ve kolin, yumurta tüketimiyle birlikte vücuda girer ve beyin sağlığının korunması yönünde bir etki sağlayarak felç riskini azaltabilir.

8. Porsiyon kontrolüne yardım eder:

Kalorisi belli olan ve faydalarıyla dikkat çeken yumurta, porsiyon kontrolünün düzenlenmesi konusunda etkili bir besindir.

9. Vücut dokularının onarılmasını ve korunmasını sağlar:

Düzenli yumurta tüketmek vücut dokularının onarılmasını ve korunmasını sağlarken kasları da olumlu etkiler.

10. Sarkopeniyi önleme konusunda etkili bir besindir:

Sindirilmesi kolay bir besin olan yumurta proteini kas sağlığını destekler ve sarkopeni olarak bilinen kas kaybına karşı kişiyi korur.

11. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini destekler:

Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli yumurta tüketmenin faydası ortaya konmuştur.

DİĞER ZENGİN B12 KAYNAKLARI HANGİ BESİNLERDİR?

1. Sakatatlar:

B12 vitamini açısından en zengin gıdalar arasında sakatatlar bulunmaktadır. Özellikle kuzu karaciğeri ve böbreği, B12 vitamini bakımından oldukça zengindir. Örneğin, 100 gram kuzu karaciğerinin, günlük B12 ihtiyacının yaklaşık %3.57'sini karşılayabileceği belirtilmektedir. Sakatatlar, hayvansal kaynaklardan elde edilen ve vücudun B12 vitamini ihtiyacını karşılayan önemli bir besin kaynağıdır. Kuzu karaciğeri ve böbreği gibi sakatatlar, yüksek miktarda B12 vitamini içerir ve bu vitaminin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmanıza yardımcı olabilir. Özellikle et yemeyi tercih edenler için, kuzu karaciğeri ve böbreği gibi sakatatlar B12 vitamini alımını artırmak için iyi bir seçenektir. Ancak sakatat tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek ve dengeli beslenmeye özen göstermek önemlidir.

2. Süt ve süt ürünleri:

Yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, B12 vitamini açısından oldukça zengindir. Yapılan araştırmalar, süt ve süt ürünlerini düzenli olarak tüketen kişilerin, B12 vitamini düzeylerinin balık tüketenlere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Süt ve süt ürünleri, hayvansal kaynaklardan elde edilen önemli bir B12 vitamini kaynağıdır. Yoğurt, peynir, süt ve ayran gibi bu ürünler, B12 vitamini alımını artırmak için iyi bir seçenektir.

3. Deniz ürünleri:

Midye, güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra B12 vitamini ve demir açısından da zengin bir besin kaynağıdır. 20 adet küçük midye günlük B12 vitamini ihtiyacının %7 kadarını karşılayabilir. Küçük tuzlu su balığı olan sardalya da B12 vitamini içeren besinler arasındadır. Omega-3 yağ asitlerinin en yüksek konsantrasyonlarından birine sahip olmasıyla bilinen somon, aynı zamanda B grubu vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır. Yaklaşık 178 gr’lık yarım fileto pişmiş somon, günlük B12 vitamini ihtiyacının %208'ini karşılayabilir. Ton balığının derinin hemen altında bulunan koyu renkli kaslarında ve alabalıkta da B12 vitamini olduğu bilinir.