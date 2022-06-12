Kilo vermek istiyorsanız bunlara dikkat!

12 Haziran 2022 Pazar, 00:00

Fazla kilolar hemen hemen herkesin problemi. Özellikle pandemi süreciyle birlikte evde çok uzun süre vakit geçirilmesinin ardından birçok insanda fazla kilo problemi oluştu. Peki kilo vermek için nelere dikkat edilmeli, hangi yollar izlenmeli?

Diyetisyen Leyla Zülfükarlı, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Obezitenin birçok nedeni vardır. Başlıca nedenleri yetersiz beslenme ve hormonal bozukluklardır. Her ikisinin de nedeni yanlış beslenme ve yaşam tarzıdır. Hormonal bozukluklar da yetersiz beslenmeden kaynaklanır. Her obezitenin mutlak bir tıbbi nedeni vardır. Bu yüzden öncelikle bu nedenler araştırılmalı, ardından diyetler uygulanmalıdır.

ÇOCUKLARI OBEZİTEDEN NASIL KURTARABİLİRİZ?

Çocuklarda obezitenin başlıca nedenleri yetersiz beslenmedir. Anne babalar çocuklarına verdikleri yiyecekleri seçmezler. Çocukların yönetmesi zordur ve ebeveynler onlara sevdikleri şeyi verir. Tüm dünyada sorun haline gelen fast food ve işlenmiş gıdalar obeziteye yol açıyor. Bunun temel nedeni, vücudun şekerinin pankreas tarafından salgılanan insüline tepki vermemesidir. Bu tür çocuklar sağlıklı dediğimiz meyveleri yiyerek bile kilo alabilirler. Ayrıca çocuklarla çalışıyoruz ve kilo vermelerine yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

KADINLAR MI DAHA HIZLI KİLO VERİR YOKSA ERKEKLER Mİ?

Kesin olarak söylemek mümkün değil, metabolizmaya bağlı. Herkesin obezite nedeni farklı olduğu gibi kilo verme zamanlaması da farklıdır. 40 yaş üstü kadınların kimyasallara daha fazla maruz kaldığını söyleyebiliriz. Eskiden kadınlar tırnaklarına oje sürerdi ama şimdi oje veya jel kullanıyorlar. Bu dolaylı olarak hormonları etkiler ve obeziteye yol açar.

BAZI İNSANLAR SU İÇTİKLERİ ZAMAN KİLO ALDIKLARINI SÖYLERLER. BU MÜMKÜN MÜ?

Aslında bu insanlar yalan söylemezler. Su içtiğinde şişen insanlar var. Ayrıca suyun onları şişmanlattığını düşünüyorlar. Suyun insanlarda şişmeye neden olmasının arkasında ciddi tıbbi nedenler vardır. Su-elektrolit metabolizması bozuklukları sonucu bu kişilerde şişmeye neden olur. Tedavi ile bu sorundan kurtulmak mümkündür. Benim de böyle bir sorunu olan hastalarım var. Tedaviden 15 gün sonra bile, daha fazla su içtikleri zaman artık şişmediklerini fark ederler.

TATLILARI NE İLE DEĞİŞTİREBİLİRİZ?

Tatlılar karbonhidrat grubuna aittir. Ve tatlıların kendi grupları vardır. Tatlıların basit ve karmaşık olduğunu açıklayabilirim. Basit tatlılar, elimize geçen her tatlıyı içerir. Tatlı denilince akla hemen pasta ve kurabiye gelir. Onları ne kadar çok yersek, tatlı ihtiyacımız sanki azalır, ama o kadarda daha çok yemek isteriz. Karmaşık tatlılar kuru meyveler, kurabiyeler ve baldır. Onları yediğimiz zaman tatlı ihtiyacımızı gideririz ve gün içinde tekrar tatlı istemeyiz. Bazen nasıl yediğimiz değil, ne yediğimiz önemlidir. Canımız isterse pasta bile yiyebiliriz. Bir insan acıktığında hep tatlı ister ve bu olduğunda daha fazla karbonhidrat yeriz. Bu nedenle gün içinde normal yemek yiyebilir ve fazladan bir dilim kek yiyebiliriz.

YEŞİL ÇAY İLE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?

Yeşil çayın faydalarını hepimiz biliyoruz ama doktor tavsiyesi olmadan ,ölçüsünden fazla tüketilirse dezavantajları olabilir. Bazen insanlar yeşil çay içerlerse kilo vereceklerini düşünürler, bütün gün yeşil çay içerler. Bu durumda kalsiyum-fosfor metabolizmasının bozulduğunu görüyoruz. Böyle bir durum olduğunda yeşil çay içmeyi tavsiye etmiyorum.

İNTERNET DİYETLERİ UYGULAMAK DOĞRU MU?

Bu tür diyetleri uygulamak tıbbi açıdan çok zararlıdır. Bazen insanlar yemek yiyip kilo vermek için mucizevi bir besin ararlar. Böyle bir şey imkansız. Kalıplaşmış diyetlerden uzak durmanız gerekir. Çünkü diyet, muayeneden sonra insanlara özel olarak reçete edilir. Bir kişinin kilo vermesine ve diğerinin kilo almasına neden olan yiyecekler vardır.