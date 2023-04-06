Kokusundan dolayı yemek istemiyoruz ama 1 tutamı bile şifa saçıyor..

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 23:20

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 23:20

Yasemin.com'da aktarılanlara göre; Yeşil soğan dünyanın en faydalı besinlerinden biri çıktı. Uzak Doğu ülkelerinde aşırı tüketilen yeşil soğanın insan sağlığın inanılmaz faydaları vardır.

Mutfakların vazgeçilmezi olan yeşil soğan hem çiğ hem pişirilmiş tüketilebilir. Kuru soğanın toprağın yüzeyine çıkardığı ve gelişimini tamamladığı besin yeşil soğandır.

Uzak Doğu'da alternatif tıpta kullanılan yeşil soğanın vücuttaki tüm iltihabı atma gibi güçlü bir özelliği vardır. Beyaz kısmından ucuna kadar tüketilebilen yeşil soğan yetişme şekli olarak topraktan toprağa değişmektedir.

Asya ülkelerinde yetişen soğan pırasa gibi kalın ve geniş olurken ülkemizdeki yeşil soğanlar daha ince ve yumuşaktır. Zengin bir vitamin ve mineral değerlerine sahiptir. İçeriğinde A, C ve beta karoten yüksek miktarda barındırmaktadır.



Yeşil soğan çiğ tüketildiği gibi kahvaltıda pişirilerek de tüketilebilir.

Yumurtalı mantarlı yeşil soğan nasıl yapılır?

Malzeme listesi:

300 gr mantar

4 adet yumurta

1 adet taze soğan, doğranmış

1 çorba kaşığı İçim Tereyağı

Tuz

TARİFİ

Bir çorba kaşığı İçim Tereyağını genişçe bir tavaya alıp eritin. Mantarları ve taze soğanın yarısını ekleyerek birkaç dakika çevirin. Mantarlar yumuşayınca ocağı bir tutam tuz ilave edin. Mantarları tavadan alın ve ayrı bir kapta çırptığınız yumurtaları ilave edin. Her iki yüzünü de 3'er dakika pişirdikten sonra tavadan alın ve üzerine kalan taze soğanları serpin.



