Kris Wu kimdir? Kris Wu neden hapse girdi?

Çin doğumlu Kanadalı şarkıcı Kris Wu, Kasım ve Aralık 2020'de üç kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



KRİS WU KİMDİR?



Kris Wu, 6 Kasım 1990 tarihinde Çin'de dünyaya geldi. Doğum adı Li Jiaheng'tır. 10 yaşındayken annesi ile Kanada'ya taşındılar. 2005 yılında 15 yaşındayken Çin'e geri döndü. 16 yaşındayken Kanada'da S.M. Entertainment'in global seçmelerine girdi. Seçmeleri kazanınca aynı yıl SM'de staj yapabilmek için Güney Kore'ye taşındı. EXO'ya katılmadan önce Girls' Generation grubunun 2011 yılındaki turlarının videosunda görüldü.,

17 Şubat 2012'de EXO'nun on birinci üyesi ve alt grubu EXO-M'in lideri olarak tanıtıldı. 2014 yılında Madame Tussauds Şangay'de balmumu heykeli bulunan en genç sanatçı oldu.

KRİS WU'NUN YER ALDIĞI FİLMLER

Somewhere Only We Know

Mr. Six

Mermaid

Passion Heaven

L.O.R.D:

So Young 2: Never Gone

Journey to the West

Valerian and the City of a Thousand Planets

The Return of Xander Cage

KRİS WU'NUN ŞARKILARI

"Say Yes"

"Time Boils The Rain"

"There is a Place"

"Bad Girl"

Greenhouse Girl