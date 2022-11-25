Kris Wu kimdir? Kris Wu neden hapse girdi?
Güney Koreli müzik grubu EXO'nun eski üyesi Kris Wu 13 yıl hapse mahkum edildi. Kris Wu kimdir? Kris Wu neden hapse girdi?
Çin doğumlu Kanadalı şarkıcı Kris Wu, Kasım ve Aralık 2020'de üç kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
KRİS WU KİMDİR?
Kris Wu, 6 Kasım 1990 tarihinde Çin'de dünyaya geldi. Doğum adı Li Jiaheng'tır. 10 yaşındayken annesi ile Kanada'ya taşındılar. 2005 yılında 15 yaşındayken Çin'e geri döndü. 16 yaşındayken Kanada'da S.M. Entertainment'in global seçmelerine girdi. Seçmeleri kazanınca aynı yıl SM'de staj yapabilmek için Güney Kore'ye taşındı. EXO'ya katılmadan önce Girls' Generation grubunun 2011 yılındaki turlarının videosunda görüldü.,
17 Şubat 2012'de EXO'nun on birinci üyesi ve alt grubu EXO-M'in lideri olarak tanıtıldı. 2014 yılında Madame Tussauds Şangay'de balmumu heykeli bulunan en genç sanatçı oldu.
KRİS WU'NUN YER ALDIĞI FİLMLER
Somewhere Only We Know
Mr. Six
Mermaid
Passion Heaven
L.O.R.D:
So Young 2: Never Gone
Journey to the West
Valerian and the City of a Thousand Planets
The Return of Xander Cage
KRİS WU'NUN ŞARKILARI
"Say Yes"
"Time Boils The Rain"
"There is a Place"
"Bad Girl"
Greenhouse Girl
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