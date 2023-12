Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:26

Güncelleme: 19.12.2023 - 14:26

Marvel Stüdyoları, ABD'li oyuncu Jonathan Majors ile yollarını ayırdı. Son dönemde hakkında çıkan haberlerin ardından gündem olan Jonathan Majors'ın hayatı merak edildi. Peki, Jonathan Majors kimdir, kaç yaşında? Jonathan Majors filmleri neler? Jonathan Majors neden kovuldu?

JONATHAN MAJORS KİMDİR?

Jonathan Michael Majors 7 Eylül 1989'da doğdu. Yale Üniversitesi'nden MFA derecesi ile mezun olduktan sonra, bağımsız uzun metrajlı film The Last Black Man in San Francisco'da (2019) oynayarak öne çıktı. 2020'de, Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildiği HBO televizyon dizisi Lovecraft Country'de oynadığı rol ile daha geniş bir ilgi gördü.

Majors o zamandan beri batıda The Harder They Fall (2021) filminde Nat Love'ı, (2022) adlı savaş filminde Jesse L. Brown'ı ve Creed III (2023) spor filminde bir boksörü canlandırdı. 2021'den beri Marvel Sinematik Evreninde Fatih Kang karakterinin farklı versiyonları olarak yer aldı.

JONATHAN MAJORS FİLMLERİ

2017 Hostiles

2018 White Boy Rick

2019 The Last Black Man in San Francisco

2019 Captive State

2019 Gully Greg

2020 Da 5 Bloods

2021 The Harder They Fall

2022 Devotion

2023 Magazine Dreams

2023 Ant-Man and the Wasp: Quantumania

2023 Creed III

JONATHAN MAJORS MARVEL'DAN NEDEN KOVULDU?

Marvel filmlerinde Kang karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Jonathan Majors son dönemde hakkında çıkan saldırı ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi İngiliz koreograf Grace Jabbari'ye saldıran ve davası süren oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti.

Amerikalı oyuncunun davası dün sonuçlandı. 34 yaşındaki Majors, Manhattan'da altı kişilik jüri tarafından suçlu bulundu. Hakkında dört suçlama bulunan oyuncu, üçüncü dereceden saldırı ve ikinci dereceden ağır saldırıdan suçlu bulundu.

Yargıç Michael Gaffey, oyuncunun cezasının 6 Şubat 2024'te belirleneceğini açıkladı. Bir yıl hapis cezası ile karşı karşıya olan oyuncunun, şartlı tahliyesinin söz konusu olduğu bildirildi. Mahkemede karar açıklandığı esnada oyuncunun, sevgilisi Meagan Good da yanındaydı.

Oyuncunun suçlu bulunmasının ardından, Marvel Stüdyoları, Majors ile yollarını ayırma kararı aldı. Loki dizisinde Kang karakterini canlandıran oyuncunun 2026 yılında “Avengers: The Kang Dynasty" adlı çizgi romanın beyazperde uyarlamasında rol alacaktı.

Kang karakterini Majors yerine başka birinin canlandırıp canlandırmayacağı bilinmiyor.