Makarna pişirilirken yapılan hata.. Besin değerini yok ediyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 21:28

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 21:28

Makarna haşladıktan sonra suyunu genelde döküyoruz. Oysa bu çok değerliymiş. Yapılan bir araştırmada bir çok usta şefin makarna suyunu dökmediği ve kullandığı ortaya çıktı.

Peki makarna suyundan neler yapılabilir?

Haberciniz'de yer alan bir içerikte; Makarna suyunun 6 farklı kullanım alanı paylaşıldı. İşte makarna suyunun pek bilinmeyen faydaları.

Bitkileri sulamada kullanabilirsiniz

Makarna suyunu bitkileri sulamak için tercih edebilirsiniz. Makarna suyu besleyici olduğu için bitkilerin büyümesini de destekler.

Yemek soslarını sulandırmak için kullanılabilir

Makarna suyu, yemeklerin soslarını açmak için kullanılabilir. Yoğun sosların içine damlatacağınız 1-2 yemek kaşığı makarna suyu sosu daha lezzetli hale getirecektir.

Ayak banyosu için kullanabilirsiniz

Makarna suyunu ayak banyosu için kullanabilirsiniz. Makarnada bulunan nişasta yumuşatıcı özelliğe sahip olduğu için ayaklarınız da yumuşacık olur. Yorucu bir günün ardından makarna suyunda ayaklarınızı bekletin. Sonuca siz de şaşıracaksınız.

Çorba suyu yapabilirsiniz

Makarna suyunu çorbalara ekleyebilirsiniz. Böylece hem çorbalarınız daha lezzetli olacak hem de siz israfı önlemiş olacaksınız.

Saç bakımı için kullanılabilir

Makarna suyu, saç için oldukça faydalıdır. Saçlarınızı yıkamadan bir saat kadar önce makarna suyunda bekletin. Ardından ipek gibi saçlara kavuşacaksınız.

Bakliyatlarınızı ıslatabilirsiniz

Makarna suyunu bakliyat ıslatmak için kullanabilirsiniz. Fasulye, nohut, maş fasulyesi, kurutulmuş sebzeleri ıslatabildiğiniz makarna suyuyla daha da lezzet verebilirsiniz.