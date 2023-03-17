Makarna pişirilirken yapılan hata.. Besin değerini yok ediyor
Makarna pişirirken makarnanın suyunu dökmeyin. Yapacağınız sos içine bu sudan eklerseniz çok daha lezzetli oluyor..
Makarna haşladıktan sonra suyunu genelde döküyoruz. Oysa bu çok değerliymiş. Yapılan bir araştırmada bir çok usta şefin makarna suyunu dökmediği ve kullandığı ortaya çıktı.
Peki makarna suyundan neler yapılabilir?
Haberciniz'de yer alan bir içerikte; Makarna suyunun 6 farklı kullanım alanı paylaşıldı. İşte makarna suyunun pek bilinmeyen faydaları.
Bitkileri sulamada kullanabilirsiniz
Makarna suyunu bitkileri sulamak için tercih edebilirsiniz. Makarna suyu besleyici olduğu için bitkilerin büyümesini de destekler.
Yemek soslarını sulandırmak için kullanılabilir
Makarna suyu, yemeklerin soslarını açmak için kullanılabilir. Yoğun sosların içine damlatacağınız 1-2 yemek kaşığı makarna suyu sosu daha lezzetli hale getirecektir.
Ayak banyosu için kullanabilirsiniz
Makarna suyunu ayak banyosu için kullanabilirsiniz. Makarnada bulunan nişasta yumuşatıcı özelliğe sahip olduğu için ayaklarınız da yumuşacık olur. Yorucu bir günün ardından makarna suyunda ayaklarınızı bekletin. Sonuca siz de şaşıracaksınız.
Çorba suyu yapabilirsiniz
Makarna suyunu çorbalara ekleyebilirsiniz. Böylece hem çorbalarınız daha lezzetli olacak hem de siz israfı önlemiş olacaksınız.
Saç bakımı için kullanılabilir
Makarna suyu, saç için oldukça faydalıdır. Saçlarınızı yıkamadan bir saat kadar önce makarna suyunda bekletin. Ardından ipek gibi saçlara kavuşacaksınız.
Bakliyatlarınızı ıslatabilirsiniz
Makarna suyunu bakliyat ıslatmak için kullanabilirsiniz. Fasulye, nohut, maş fasulyesi, kurutulmuş sebzeleri ıslatabildiğiniz makarna suyuyla daha da lezzet verebilirsiniz.
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