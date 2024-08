Mariah Carey annesini ve ablasını aynı gün kaybetti

Yayınlanma: 27.08.2024 - 07:56

Güncelleme: 27.08.2024 - 07:56

Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" dedi.

Ünlü şarkıcı, annesi vefat etmeden önceki hafta onunla vakit geçirmiş olduğu için memnun olduğunu da ekledi.

Carey'nin annesi ve ablasının ölüm nedenleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

İrlanda asıllı bir Amerikalı olan annesi Patricia Carey, 87 yaşındaydı ve eski bir opera sanatçısıydı.

2020 tarihli "The Meaning of Mariah Carey" (Mariah Carey'nin Anlamı) adlı otobiyografisinde Carey, annesiyle aralarındaki gelgitli ilişkiden bahsetmiş, bunun kendisi için "oldukça acılı ve karmaşık" olduğunu anlatmıştı.

Beş kez Grammy ödülü alan Carey, annesiyle aralarında profesyonel bir rekabet ve kıskançlık yaşandığını söylemiş ve eklemişti: "Eğer bu kişi annenizse ve kıskançlık öyle bir genç yaşta ortaya çıkmışsa, bu özellikle acı verici oluyor."

Öte yandan annesine olan sevgisini, kitabın ithaf kısmında dile getirmişti:

"Her şeyin içinde, bence yapabileceğinin en iyisi yapmış olan annem Pat'e... Seni her zaman seveceğim."

55 yaşındaki şarkıcı, 2022'de verdiği bir mülakatta da, büyürken annesinin kendisine yönelttiği eleştirinin, üzerinde iz bıraktığını söylemişti. Kendisini müziğe yöneltenin de annesi olduğunu eklemişti.

Carey'in 63 yaşındaki ablası Alison ile ilişkisi de bir o kadar karmaşıktı.

Otobiyografisinde Carey, ablası Alison ve kardeşi Morgan ile uzaklaştığını söylemiş, "onlarla irtibatımın olmaması duygusal ve fiziksel olarak benim için daha güvenli" demişti.

Alison, kitabın yayımlanması sonrası Mariah Carey'e 1,2 milyon dolarlık tazminat davası açmış, burada yazılanların "manevi zarara neden olduğunu" ileri sürmüştü.

Şarkıcının babası Alfred 2022'de, 72 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Mariah Carey, tüm dünyada gelmiş geçmiş en başarılı şarkıcılardan birisi olarak kabul ediliyor.

Dünya genelinde 220 milyondan fazla albüm satan Carey, "All I Want for Christmas Is You" (Noel için tek isteğim sensin) şarkısıyla, tüm zamanların en çok dinlenen Noel şarkısına imza atan kadın şarkıcı oldu.