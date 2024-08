Ünlü şarkıcı Adele nişanlandı: 'Ona deliler gibi aşığım'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 09:42

Güncelleme: 11.08.2024 - 09:42

Adele, İngiliz şarkıcı ve ünlü şarkı sözleriyle tanınan Adele, son dönemde Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı.

"Easy On Me," "Hello," "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" gibi hit parçalarıyla bilinen Adele, 9 Ağustos'ta Almanya'nın Münih kentindeki konserinde seyircilerin arasında yer alan "Benimle evlenir misin?" yazılı pankarı gördü ve kayıtsız kalamadı. Elmas yüzüğünü göstererek "Seninle evlenemem çünkü zaten evleniyorum!" dedi.

Adele, 2018-2021 yılları arasında Simon Konecki ile evli kaldı ve bir oğlu bulunuyor. Rich Paul ile olan ilişkisi hakkında aylardır süren evlilik iddialarının ardından bu açıklama geldi. Adele, Rich Paul ile ilişkisini 2021'de sosyal medya üzerinden duyurmuş ve Elle dergisine verdiği röportajda, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını ve "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.