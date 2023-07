Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:42

Güncelleme: 11.07.2023 - 12:42

Özkan Uğur'un cenaze töreninden konuşan Mazhar Alanson "Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" sözleriyle veda etti. Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur da, "Nur içinde yat canımızın içi. Hep içimizde, yanımızda olacaksın" dedi. Mazhar Alanson'un yaptığı bu açıklamalar sonrasında araştırmalar hız kazandı. Mazhar Alanson'un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Mazhar Alanson kimdir, nereli, kaç yaşında? Mazhar Alanson şarkıları neler? Mazhar Alanson hangi filmlerde rol aldı? İşte, Mazhar Alanson hakkında merak edilenler...

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Mazhar Alanson, 13 Şubat 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası Ferruh Alanson, annesi Melek Alanson'dur. Ayla Alanson ailenin ilk kız çocuğudur. Babası Ferruh Alanson, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrasında ve birçok operada oynadı ve Türk operasının önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatroları'nda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.

Çocukluğunu Ankara'nın Cebeci semtinde geçiren Mazhar Alanson, müzikle hep iç içe oldu. Ortaokulu TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Kolejinde okudu. Fakat mezun olamadan son sınıfta bu liseden atıldı.

ise yıllarında gitar çalmaya başlayan Mazhar Alanson, aileden gelen bir yetenekle birçok müzik aletine de ilgi duydu. 1966 yılında İstanbul Fenerbahçe Kalamış sahilinde Fuat Güner ile Mazhar'ın aldığı The Beatles'ın yeni çıkan albümü sayesinde arkadaşlıkları başlamış oldu. Daha sonra Fuat Güner'le birlikte Kaygısızlar grubunu kurarak konserler vermeye başladılar. Bu dönemde o zamanlar meşhur olan Crosby, Stills & Nash (and Young) ve Rolling Stones parçalarını seslendirdiler. Daha sonra önce Barış Manço ile, sonra da solo olarak plaklar yaptılar. Mazhar Alanson, bu dönemde yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak söz yazarlığına adım attı. 1971 plağındaki "Diloy" şarkısı ise tamamen kendisine aittir.

MAZHAR ALANSON VE ÖZKAN UĞUR NASIL TANIŞTI?

1971'de Kızıltoprak'ta Özkan Uğur'la tanıştılar. Kaygısızlar'dan sonra bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1974'te Fuat Güner ile Mazhar - Fuat ikilisini kurup Türküz Türkü Çağırırız albümünü kaydettiler. Bu albümde de Yunus Emre, Aşık Veysel gibi halk ozanlarının şiirlerini bestelemesinin yanında daha sonra "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" olarak "Nerde Hani" ve "Güllerin İçinden" şarkılarını tek başına yazdı.

1974'te Özkan Uğur, Galip Boransu ve Ayhan Sicimoğlu'nun gruba katılmasıyla İpucu Beşlisi adını aldılar. Birlikte "Heyecanlı" isminde ilk 45'likleri piyasaya çıktı. Şarkı, İzzet Öz'ün çektiği kliple sevildi. Daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı İpucu Beşlisi dağıldı. Bu dönemde İzzet Öz'ün TRT'deki programında Mazhar'ın, "Zam", "Ondan şikâyet bundan şikâyet", "Bozup yeniden yapmaktır işim" şarkıları yayınlandı.

Mazhar Fuat ve Özkan, daha sonra bir dönem Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Seyyal Taner gibi ünlü müzisyenlerle birlikte çalıştı. Bu dönemde Mazhar Alanson, Ferhan Şensoy’un "Şahları da Vururlar" adlı müzikal oyununda rol aldı. Böylece özlediği tiyatroculuk mesleğine kısa bir dönüş yapan Mazhar Alanson, kısa zaman sonra çok büyük bir albüme imza atmaya hazırlanıyordu. Bu albüm "Şahları da Vururlar" müzikalinin bestelerinin yeni sözlerinden oluşacak "Ele Güne Karşı" albümü oldu.

1984'te büyük zorluklarla "Ele Güne Karşı" albümünü çıkaran grup, bu albümle bir yıl boyunca zirvede kalmayı başardı. Plak şirketlerinin satmaz diye düşündükleri bu albüm hafızalara güçlü bir şekilde kazınmayı başarmıştı. "Ele Güne Karşı" albümünden sonra 1985'te "Peki Peki Anladık", 1986'da "Vak the Rock", 1987'de "No Problem", 1989'da "The Best Of MFÖ", 1990'da "Geldiler", 1992'de "Agannaga Rüşvet" ve Dönmem Yolumdan, 1995'te M.V.A.B, 2003'te MFÖ single ve Collection, 2006'da da AGU albümleri piyasaya çıkmıştır.

Mazhar Alanson, Türkiye'nin en önemli şarkı yazarlarından biri olarak gösterilmektedir. MFÖ öncesi daha folk rock tarzı besteler yaptı. MFÖ'nün neredeyse her şarkısında imzası olan Mazhar Alanson, "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Güllerin içinden", "Bodrum", "Peki Peki Anladık", "Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın", "Sen ve Ben", "Sarı Laleler" gibi besteleri tek başına yazıp bestelemiştir. "Buselik Makamına", "Uç Oldum", "Adımız Miskindir Bizim" ve "Yandım" gibi şarkılarında tasavvufi etkiler görülür.

MAZHAR ALANSON ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ (MFÖ)

Solo albümleri

Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar (2002)

Yazan Aşık (2019)

Senfoni (2022)

Diğer albümleri

Her Şey Çok Güzel Olacak (1997) - Her Şey Çok Güzel Olacak film müzikleri

Söz Müzik Mazhar Alanson (2010) - Mazhar Olmak kitabıyla yayınlanan albüm

MFÖ ile stüdyo albümleri

Ele Güne Karşı (1984)

Vak the Rock (1986)

Peki Peki Anladık (1985)

No Problem (1987)

The Best of MFÖ (1989)

Geldiler (1990)

Agannaga Rüşvet (1992)

Dönmem Yolumdan (1992)

M.V.A.B. (1995)

Collection (2003)

AGU (2006)

Ve MFÖ (2011)

Kendi Kendine (2017)

MAZHAR ALANSON HANGİ FİLM VE DİZİLERDE ROL ALDI?

Mazhar Alanson Filmleri

Arkadaşım Şeytan (1988)

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

Hokkabaz (2006)

Kirpi (2008)

Pek Yakında (2014, cameo)

Mazhar Alanson Televizyon Dizileri